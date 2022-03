A Camon, Emmaüs récolte près d'un millier d'euros pour l'Ukraine

Les mains dans les tas de fripes, Daniel et sa femme cherchent des vêtements qui leur conviennent. Ces touristes toulousains ont passé une tête curieuse au magasin Emmaüs de Camon. Cette vente au profit de l'Ukraine les a décidé à prendre un sac de vêtements : "C'est vrai que _le fait que ce soit pour l'Ukraine ça m'a motivé_. Sinon on n'a pas vraiment besoin, au contraire, on a la voiture qui est pleine, on est prêts à repartir".

Une initiative tardive mais toujours utile

En Picardie, de nombreuses initiatives ont déjà permis d'acheminer de l'aide en Ukraine depuis le début du conflit. Cette dernière est-elle encore utile ? Daniel en est convaincu : "Je pense qu'il y en aura besoin, même après si on a la chance qu'il s'arrête rapidement. Ca sera même pire parce qu'on découvrira alors beaucoup de choses, et ils auront beaucoup besoin d'être aidés".

Hind, elle, est du même avis : "Il n'est jamais trop tard pour aider son prochain. Dans mon entreprise aussi on fait des récoltes, notamment pour aider les femmes en difficulté, avec des produits d'hygiène, etc. On a déjà envoyé pas mal de choses, chaque semaine on remplit un bon carton qu'on envoie".

De l'argent plutôt que des vêtements

Si cette collecte est un peu plus tardive que les autres, c'est que les bénévoles d'Emmaüs avaient d'abord prévu d'envoyer des vêtements. Mais les Ukrainiens en ont déjà reçu largement assez. D'où ce plan B, explique Delphine, responsable de la boutique solidaire : "_Aujourd'hui c'est plutôt d'argent dont ils ont besoin_, notamment pour après reconstruire leur ville. Les vêtements, les médicaments, maintenant ça ne leur servira pas à grand chose. L'argent, ça servira toujours".

"C'est plus facile d'envoyer de l'argent que du matériel aujourd'hui. Comme ça au moins ils peuvent cibler leurs besoins réels", confirme le responsable de la communauté Emmaüs de Camon, Pascal Orillard. Près de 1.000 € ont ainsi été récoltés selon Emmaüs. "On a des communautés Emmaüs en Pologne et en Ukraine, donc l'argent sera directement envoyé là-bas, pour servir aux gens qui en auront vraiment besoin". Le bénéfice de cette journée sera intégrée à une plus grosse somme, déterminée dans les jours suivants par le conseil d'administration de la communauté Emmaüs de Camon.