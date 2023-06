Dans le Tarn-et-Garonne, une entreprise recycle, trie et répare les palettes

L'entreprise de recyclage de palettes : Burban palettes recyclage, basée à Saint-Alban s'agrandit et déménage à Campsas, près de Fronton

Burban palettes recyclage se porte très bien. L'entreprise, qui collecte, recycle et revend les palettes d'entreprises notamment, existe depuis 35 ans et est implantée partout en France. Dans notre région aussi : l'agence de Saint-Alban s'agrandit et déménage à Campsas, près de Fronton, côté Tarn-et-Garonne.

ⓘ Publicité

Un secteur en plein essor

Burban palettes a investi 4,5 millions d'euros dans un bâtiment moderne de 2.700m². Il faut dire que l'entreprise a doublé son activité en quatre ans. "Le secteur du recyclage de la palette est en plein expansion", a confirmé sur France Bleu Occitanie le directeur de l'agence de Campsas, Frédéric Chomette.

Beaucoup de facteurs expliquent ce boom du recyclage des palettes : "Il y a déjà une obligation de recyclage pour les entreprises. Il y a eu une pénurie de bois neuf avec un manque de bois scié dans les forêts. Les stocks ont été rapidement épuisés également quand les entreprises ont repris leurs activités après le covid".

Une activité éco-responsable, ajoute Frédéric Chomette. "On préserve les ressources de notre belle planète", conclut le patron.

loading