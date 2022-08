A Canet-en-Roussillon, les vacanciers sont là mais se serrent la ceinture

Pas si simple de partir en vacances à petit prix cet été ! Les prix continuent d'augmenter. Ils ont dépassé la barre des 6% en juillet, selon l'Insee. Pourtant, sur le littoral catalan, de nombreux campings affichent complet depuis début juillet. Si les vacanciers sont présents, ils ont un budget plus serré et beaucoup restent attentifs à leurs dépenses.

A Canet-en-Roussillon, la place du marché est nettement moins fréquentée cette année, selon les commerçants. Nathalie, une vacancière, vient tous les ans en famille dans la station balnéaire. Pourtant, cet été, elle a bien remarqué l'augmentation des prix. "Notre budget a augmenté de 200 euros rien que pour une semaine. La deuxième semaine, on va ralentir les frais." La Toulousaine adapte donc ses vacances. Cette année, ce sera moins de déplacements, de sorties au restaurant, ou d'achats de glaces.

A quelques mètres, Sandrine fait du shopping avec son mari. Elle profite de ses derniers jours de vacances pour s'acheter quelques robes de plage. Pas question, pour cette touriste originaire de Marseille, de se restreindre. "Personnellement je ne préfère pas calculer, sinon je vais pleurer ! Je ferai les totaux à la fin des vacances. On est en vacances, on se fait plaisir."

Moins de ventes chez les commerçants

L'augmentation des prix touche aussi les commerçants. Alexandre Francesconi tient un stand de fruits et légumes sur le marché. Ses ventes ont baissé de moitié par rapport à l'an dernier. "Tout a augmenté, souffle-t-il. On a augmenté un peu la marge mais les clients le ressentent aussi. Nos tomates étaient à 2,80 € l'année dernière, cette année on est à 3,80 € le kilo, c'est pas possible." Il s'inquiète pour l'avenir de son commerce, qu'il gère depuis 12 ans. "Si ça continue, on va devoir fermer", ajoute le commerçant. Il cumule en ce moment deux emplois pour subvenir à ses besoins.

Le secteur de la restauration souffre aussi de l'inflation. A la Brasserie Italienne, située sur la place du marché, le nombre de couverts le midi a été divisé par deux. "Avant, nous faisions une centaine de couverts. Aujourd'hui, nous sommes à une cinquantaine", détaille Pascale Fabre, co-gérante de la brasserie.

La restauratrice n'est pas inquiète pour son chiffre d'affaires. "On a une plage horaire très étendue sur la journée donc nous arrivons à garder notre chiffre." En revanche, les vacanciers consomment moins. "On a souvent des commandes de pizzas partagées, ou de cocas pour deux. Il y a moins de moyens, on sent qu'il y a une crise." Selon l'étude annuelle Cofidis, le budget moyen des français qui partent en vacances a diminué d'environ 125 euros en trois ans.