Vosges, France

Le 20 septembre dernier, l'annonce a été vécue de façon brutale par les personnels de Viskase et les habitants de Capavenir Vosges (ex Thaon-les Vosges). La direction prévoit 92 suppressions de postes sur les 279 actuellement et les 34 intérimaires sur le site vosgien. L'usine fabrique des films et emballages destinés à l'industrie alimentaire, comme des enveloppes pour des viandes, des saucisses.

Ce mercredi 26 septembre, les représentants des personnels annoncent qu'une journée morte est prévue le samedi 6 octobre à Capavenir Vosges à partir de 14 heures, journée de soutien de l'ensemble d'un territoire. Le rendez-vous est fixé devant l'usine. "_On vit des moments difficile_s" confie Daniel Haumoné, le secrétaire général du comité d'entreprise de Viskase. "Le carnet de commande est plein" se désole encore le représentant, selon lui "la direction veut juste délocaliser en Pologne".