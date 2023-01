A Carquefou, la stratégie commune de trois boulangeries pour résister face aux différentes hausses

A Carquefou, à compter du 1er février, les trois boulangeries du centre-ville vont toutes fermées deux journées par semaine, contre une aujourd'hui. Décision prise ensemble alors que les boulangers composent depuis des mois avec la hausse des matières premières (farine, beurre, œufs, notamment). Vient s'ajouter l'augmentation de la facture énergie. "On va passer de 2.000 euros par mois à 12.000 euros", assure Noémie Daviet de la boulangerie La folie gourmande.

Moins ouvrir pour faire des économies

"Pour moi, l'énergie a été l'élément déclencheur", poursuit Stéphane Royer. "En ouvrant une journée de moins, je vais forcément faire des économies." Il pense notamment au four, très énergivore.

Mais n'empêche, lui comme ses collègues vont de priver d'une journée de chiffre d'affaire en moins. "C'est le fait de profiter entre guillemets de la fermeture hebdomadaire de mes collègues pour essayer d'avoir un chiffre d'affaire un tout petit peu plus fort. Essayer de concentrer notre chiffre d'affaire sur cinq jours et plus six."

A compter du 1er février

Pour ne pas pénaliser les clients, leur permettre de passer d'une boulangerie à une autre en fonction des jours d'ouverture plutôt qu'aller ailleurs, ces trois professionnels se sont mis d'accord. La boulangerie de Noémie Daviet fermera les lundis et mardis, celle de Nathalie Bisson, les mercredis et jeudis et celle de Stéphane Royer, les samedis-dimanches. Il n'y a que le vendredi que les trois boulangeries seront ouvertes.

Des "concurrents" qui s'unissent pour passer cette période compliquée ? Eux préfèrent parler "de collègues" qui s'organisent intelligemment, font front commun face aux difficultés. "Il y a bien les aides de l'Etat, mais ça va prendre du temps", avance Nathalie Bisson pour expliquer cette nouvelle organisation à compter du 1er février.

