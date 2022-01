A casa nustrale veut recycler le papier en Corse

Recycler le papier en ouate de cellulose

A casa nustrale, c’est un projet lancé il y a un peu plus de 5 ans, pour créer une usine de traitement des 7000 tonnes de papier et du carton produits en Corse tous les ans pour en faire un isolant en ouate de cellulose.

Mais pour l’instant le projet patine en raison notamment de la crise sanitaire, 7 employés récupèrent 900 tonnes de matière première qui est recyclée sur le continent en attendant l’usine qui couterait 1 600 000€ à Folelli.

Selon Jacques Carava, l'un des fondateurs de la SCIC, transformer la ouate de cellulose en matériau d’isolation répond parfaitement aux besoins de notre territoire. Elle est performante car elle protège du froid mais aussi de la chaleur grâce à une très grande résistance aux variations thermiques.

A présent Jacques Cavara espère construire son usine d’ici 6 mois, et débuter son activité courant 2022