A Caudan, la Fonderie de Bretagne est à l'arrêt

Des salariés de la Fonderie de Bretagne de Caudan (Morbihan), usine dont l'avenir est menacé, ont décidé de bloquer et d'occuper le site en attendant le comité social et économique de mercredi.

La colère monte à la Fonderie de Bretagne de Caudan (Morbihan), entreprise employant 385 personnes, appartenant à Renault, et dont on a appris, la semaine dernière, la possible fermeture.

Depuis ce lundi matin, des salariés bloquent l'usine et envisagent de rester sur le site, de jour comme de nuit.

Le CSE repoussé

Tôt ce matin, une centaine de personnes étaient réunis devant le site, tandis qu'un comité social et économique (CSE) était prévu en sous-Préfecture de Lorient. Il a finalement été reporté à mercredi. Soit après la présentation du plan gouvernemental de soutien à la filière automobile, prévu ce mardi. "Mais ce qu'on a entendu, en parallèle, venant de Bruno Le Maire ne nous a pas rassuré du tout" explique Maël Le Goff, délégué CGT de l'entreprise, joint par France Bleu.

Sur BFM TV, le Ministre de l'économie a annoncé, ce lundi, que l'Etat ne s'opposerait pas à la fermeture d'usines.

Lorient Agglomération veut que l'Etat fasse pression sur Renault

Dans le concert de réactions sur la possible fermeture de la Fonderie de Bretagne de Caudan : celle des maires de Lorient Aglomération. Dans un communiqué, ils appellent l'Etat à contraindre Renault - le propriétaire - à prendre des engagements sur le maintien de l'emploi. L'état est actionnaire de Renault à hauteur de 15 %.

"Mon incompréhension et celles des élus de l’agglomération serait d’autant plus grande que la Fonderie de Bretagne est aujourd’hui un outil industriel totalement rénové, aux savoir-faire et aux capacités de production importants, grâce notamment à l’engagement qui a été celui des collectivités territoriales, aux côtés de l’Etat, pour moderniser cet outil et assurer son maintien ainsi que celui des emplois sur le territoire", écrivent les maires, sous la plume de Norbert Métairie, président de Lorient Agglomération.