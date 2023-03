À cause de la sécheresse, les barrages EDF sur la Dordogne ont produit moins d'électricité

"Sur un cours d'eau comme la Dordogne, c'est la première fois qu'on atteint des seuils aussi bas", explique Gérard Garigues, le responsable du barrage EDF de Tuilières à Saint-Capraise-de-Lalinde en Dordogne. En 2022, il a fait très sec et les débits sur la Dordogne étaient beaucoup plus faibles que d'habitude. Les 28 centrales hydroélectriques de la vallée ont produit beaucoup moins d'électricité que d'habitude.

38% d'électricité en moins

En général, EDF produit 2,6 térawattheures d'énergie grâce à ses 28 barrages. Cette année, seul 1,6 TWh ont été produits, soit une baisse de 38%.

Pour prendre un autre exemple, à Tuilières, on a produit l'équivalent de la consommation annuelle de 50.000 habitants (soit deux fois la population de Bergerac). En temps normal, le barrage pourrait subvenir aux besoins en électricité de trois fois la population de Bergerac. "Il y a eu beaucoup moins de débit que les autres années", ajoute Gérard Garigues.

Et en 2023 ?

Les prévisionnistes craignent une année très sèche en 2023. Il n'a pas plu pendant un mois en février, et les barrages n'ont pas pu se remplir correctement. Mais le directeur d'EDF Hydro Dordogne Vincent Marmonier se veut rassurant, le principe des barrages, c'est bien de retenir l'eau. "Dans le massif central on a plutôt des printemps humides donc on sait qu'à partir de mars-avril il faut avoir une gestion prudente. La priorité c'est de remplir nos barrages", dit-il. Grâce aux années passées, EDF sait se préparer. Il faudra donc stocker l'eau de pluie, plutôt que de la laisser partir dans les rivières. Il ajoute qu'"aujourd'hui, il n'y a pas de raison de dire qu'on n'arrivera pas à remplir les barrages au 1er juillet 2023".