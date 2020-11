À cause des intempéries du printemps, la récolte des olives est mauvaise dans l'Hérault

Dans le département héraultais, les oliveraies ont souffert des orages du printemps 2020. Entre 95 % et 98% des producteurs de l'Huilerie Confiserie, une coopérative située à Clermont-l'Hérault, enregistrent de mauvaises récoltes.

Les intempéries du printemps 2020 ont affecté les oliveraies héraultais. À l'Huilerie Confiserie, une coopérative composée de 1.300 membres et basée à Clermont-l'Hérault, entre 95% et 98% des producteurs souffrent de mauvaises récoltes.

On est entouré de quatre ou cinq oliviers et il n'y a rien du tout - Jean-Louis Bardagi, producteur d'olives à Montagnac.

À Montagnac, Jean-Louis Bardagi ne fait pas figure d'exception. Sur l'un de ses vergers, ses 160 arbres sont pourvus de feuilles mais pauvres en fruits. On n'aperçoit qu'une poignée de fruits noirs sur quelques branches. "Ce qui me rend triste, c'est de savoir qu'il n'y aura aucune olive, lâche l'homme de 85 ans. On travaille quand même pour quelque chose."

L'année dernière, l'ancien professeur de mathématiques avait amassé une dizaine de tonnes de fruits. Cette année, il table sur quatre ou cinq kilos seulement. Selon lui, les orages du mois d'avril expliquent cette catastrophe. "Il a beaucoup plu au printemps, indique le Montagnacois. L'eau a détruit les fleurs. On les voyait tomber comme de la neige. S'il n'y a pas de fleur, il n'y pas d'olive, qu'importe le travail que vous fournissez."

Jean-Louis Bardagi pense récolter seulement quatre ou cinq kilos d'olives. Il en avait amassé dix tonnes l'année dernière. © Radio France - Clara GUICHON

Quelques olives ont survécu mais Jean-Louis Bardagi n'est pas sûr de les cueillir. "Pour récolter des olives, il faut mettre un filet sous l'arbre, activer un appareil qui vibre pour faire tomber les fruits et tout ramasser, explique l'octogénaire. Je ne suis pas certain que ça vaille le coup d'installer tout ça pour récupérer cinq olives." Une poignée d'arbres sont pourvus de fruits. Le passionné n'a pas eu le temps de s'en occuper. Normalement, son frère vient lui donner un coup de main. À cause du coronavirus, il est bloqué à La Rochelle.