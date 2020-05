A cause du confinement, les boulangers sarthois ne font plus leur beurre

Même si elles sont restées ouvertes en tant que commerces de première nécessité, les boulangeries sarthoises accusent des pertes importantes à cause du confinement. Surtout en ville, mais aussi dans les communes plus petites, où les ventes de pâtisseries et viennoiseries sont en chute libre.

Toujours ouverts pour permettre aux Français d'acheter leur pain quotidien, on les pensait épargnés par la crise... Erreur : les boulangers sont eux-aussi dans le pétrin à cause de la crise sanitaire. En Sarthe, la plupart accusent une baisse certaine, voire très nette, de leur chiffre d'affaires. Toutefois, en fonction de leur localisation, tous les professionnels de la miche ne sont pas logés à la même enseigne.

"Les confrères situés à la campagne ou en périphérie du Mans, comme à Sargé ou Changé, vendent à peu près la même quantité de pain qu'en temps normal, voire plus car les gens mangent davantage chez eux, explique Guillaume Livet, vice-président de la Fédération des boulangers de la Sarthe, en revanche, ils ont perdu énormément sur les viennoiseries et la pâtisserie." Confinés, les clients s'adonnent aux joies de la pâtisserie et fabriquent eux-mêmes les petites douceurs du dimanche ou du goûter. Sans compter que les anniversaires, les repas de famille ou les réceptions, toutes ces occasions de partager un gâteau, n'existent plus. Bilan : une chute du chiffre d'affaires "de 30 % à 50 %" suivant les boutiques.

90 % de chiffre en moins dans l'hyper-centre du Mans

Mais d'après la Fédération, les boulangers les plus touchés sont ceux basés dans les centre-villes comme celui du Mans. Assez peu portés sur la vente de pain, ces boulangeries urbaines vivent principalement de petite restauration et de snacking (sandwichs, salades, tartelettes, etc.) grâce à leurs clients qui travaillent en centre-ville. Et qui ne sont tout simplement plus là aujourd'hui. Résultat : une activité au minimum, en baisse de 50 % au bas mot. Et parfois plus, assure Guillaume Livet, également patron de La Panetière, en centre-ville du Mans : "Aujourd'hui, on est à moins 90 % de chiffre d'affaires. Habituellement, on a 22 salariés, là il n'y a plus que moi et ma femme." Avec l'espoir de voir au moins un léger redémarrage à partir du 11 mai.