A cause du covid, moins de cousinades et d'événements familiaux dans les grands gîtes du Poitou

La pandémie mondiale aura eu raison des grands rassemblements familiaux de l'été. Avec le virus du covid qui court, les français préfèrent éviter de se retrouver en nombre. Et cela se ressent dans les gîtes grande capacité du Poitou. Mariages, anniversaires ou cousinades annulés ou reportés, dans la Vienne, à Thuré, les logis de la Rimbertière ont dû s'adapter. Le domaine n'a pas rouvert sa salle de réception depuis le déconfinement. En revanche, les gîtes affichent complet.

Les six gîtes du domaine ont enregistré pas mal d'annulations, notamment de la part des étrangers qui avaient prévu de venir au Futuroscope, mais ont heureusement trouvé une nouvelle clientèle : des Français qui viennent se mettre au vert loin du tumulte des grandes villes, un tumulte anxiogène en cette période d'épidémie mondiale. Pour les propriétaires, c'est un soulagement, car ces derniers ont eu le malheur d'acheter juste avant le confinement.

"Pour la petite histoire, on a créé la société deux jours avant la décision de confinement général. Alors forcément, pendant toutes ces semaines, on a eu peur. On ne savait pas trop ce que ça allait donner, ni combien de temps ça allait durer", raconte Matthieu Duchêne, le nouveau propriétaire.