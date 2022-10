"Des professionnels du tourisme dorment dans leurs voitures au Pays basque" dit l'ex-président de l'UMIH

Après douze ans à la tête du principal syndicat hôtellerie, Roland Héguy quitte la présidence de l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie, remplacé par le chef Thierry Marx. Invité du 6-9 de France Bleu Pays Basque, ce lundi, Roland Héguy a réclamé un bouclier tarifaire pour les hôteliers, car leurs factures d'énergies sont multipliées par dix ou quinze. Selon Roland Héguy, si rien n'est fait, au Pays basque aussi, des établissements pourraient mettre la clé sous la porte. Pour lui, il faut également réfléchir à un tourisme durable et promouvoir l'activité en zones rurales parce qu'actuellement 80% du tourisme se concentre sur 20% du territoire.

ⓘ Publicité

En quoi le tourisme a changé entre votre prise de fonction en 2010 et aujourd'hui ?

Roland Héguy : Il a changé énormément. D'abord, on est passé par le confinement, il ne faut pas l'oublier. Ça a été effectivement une période très difficile. On a été fermé du jour au lendemain et heureusement qu'on a été aidés. On a pu sensibiliser le gouvernement pour nous soutenir pendant deux ans pratiquement. Et effectivement, on a dû passer par des négociations très serrées, jour et nuit.

Vous parliez de Covid et de ses conséquences. Les hôtels, les restaurants ont de plus en plus de mal à recruter, même des maisons reconnues comme l'hôtel du Palais. Le tourisme ne fait plus rêver. Pourquoi?

Effectivement, on n'est pas le seul secteur d'ailleurs. Mais on doit effectivement y remédier et réfléchir aux difficultés que l'on a maintenant. Nous avons travaillé sur une campagne nationale, qui a été lancée là aussi par le gouvernement pour revaloriser l'image de nos métiers. Effectivement, on doit encourager les jeunes et les moins jeunes, c'est-à-dire les seniors expérimentés, voire les immigrés qui sont en situation régulière pour venir dans nos métiers. Il faut qu'on arrive à attirer, à former et à garder ces salariés chez nous parce qu'on a des grands rendez-vous en 2023 avec la Coupe du monde de rugby et en 2024, avec les Jeux olympiques et paralympiques. Donc, il faut qu'on soit au top en termes d'accueil et de qualité.

Mais il y a un manque de logements, autant pour les saisonniers que pour les gens à l'année. Qu'est-ce qu'on peut faire ?

C'est terrible. Ça fait plus de dix ans, justement, que j'ai essayé d'alerter. Mais même au Pays basque, je vous donne un exemple, on est incapable de recevoir un saisonnier. On a besoin de milliers de saisonniers sur six mois dans l'année. On peut trouver du travail dans de bonnes conditions, mais les loger reste impossible. Certains se douchent dans l'entreprise et souvent, ils dorment dans leurs voitures. C'est inimaginable. Donc il faut remédier à ça et au plus vite. Oui, même ici, sur les saisonniers, oui, je le confirme. Certains vivent dans des conditions déplorables. Alors, il faut réfléchir tous ensemble, je crois, pour arriver à recevoir ces jeunes.

Il n'y a pas de bouclier tarifaire pour les hôtels, pour l'instant, du moins. Sans bouclier, comment est-ce qu'ils vont faire ?

Pour l'ensemble des TPE ou des PME c'est un vrai souci. Aujourd'hui, les gens ont commencé à recevoir des factures qui sont multipliées par dix, voire par quinze. C'est-à-dire quelqu'un qui payait dix paies maintenant 100 ou 150 euros maintenant, c'est plus possible. Le gouvernement peut avoir des réponses, mais pour le moment, elles ne sont pas à la hauteur, surtout pour les petites entreprises. Ce bouclier doit aller bien au-delà parce qu'autrement, il va y avoir des dizaines d'entreprises qui vont déposer le bilan dans les mois qui arrivent, ici aussi au Pays basque

Les plateformes Airbnb explosent. L'an dernier, les meublés touristiques représentaient la moitié des nuitées. L'hôtellerie est dépassée ?

Elle n'est pas du tout dépassée parce que l'hôtellerie fonctionne très bien. En fait, ce sont deux métiers complètement différents. Ce qu'il faut, c'est un combat permanent contre les plateformes de réservation, car on n'a pas les mêmes règles. Il n'y a pas d'équité pour ces plateformes-là. Que ce soit fiscal, que ce soit administratif. Donc, effectivement, on travaille jusqu'au niveau de l'Europe puisqu'on n'est pas les seuls concernés.

loading