À Cavaillon, l'association d'aide aux plus démunis le Village fête ses 30 ans

Depuis 1993, le Village est venu en aide à des milliers de personnes démunies, à Cavaillon. L'association fête cette semaine ses 30 ans. En trois décennies, elle s'est développée et propose aujourd'hui un accueil de jour, des hébergements d'urgence, des maisons relais pour accueillir des familles. Le Village remet aussi le pied à l'étrier de ces "accueillis" à travers des chantiers d'insertion et du maraîchage.

Le tout, dans le respect de l'environnement et en proposant un accès à la santé, aux démarches administratives et la culture. Avec toujours une ligne de conduite : l'accueil inconditionnel des plus précaires. Rencontre avec ceux qui font le Village, qu'ils soient accueilli, professionnel ou bénévole.

Un lieu d'entraide

"Quand je suis arrivée en France, je ne connaissais personne, je n'avais personne à qui parler. Grâce à la maison commune, j'ai rencontré des gens. On nous offre le petit-déjeuner le matin, on peut prendre une douche. On parle, on discute, on rigole. C'est comme ma famille, ici. C'est la dose qu'il me faut pour continuer toute la journée", raconte Rachida, 43 ans, qui vient tous les jours à la maison commune.

Le Village, en partenariat avec la protection judiciaire de la jeunesse a aussi ouvert un restaurant dans l'intramuros d'Avignon. Chez Graine de Piment, des jeunes en réinsertion travaillent en salle ou en cuisine. En un an et demi d'existence, une quarantaine de jeunes ont travaillé là. Christophe Rouquier-Perret est éducateur et en tire un bilan très positif.

Une demande grandissante

"Ça va au-delà de nos espérances, tant au niveau de l'implication des jeunes aux fourneaux et en service que du public et des gens qui nous suivent et qui font que le restaurant est plein tous les midis. Les jeunes prennent du plaisir. On les a vus se redresser, sourire, nous demander à nous adulte de leur laisser la place. la semaine dernière, ils ont fait un service tout seul de A à Z. Ils étaient fiers et nous aussi", explique l'éducateur.

Le Village peut compter sur une trentaine de salariés, mais aussi sur une quarantaine de bénévoles. Jean-Michel est l'un d'eux. Lui constate que la précarité explose, comme l'ensemble des associations qui viennent en aide aux plus démunis. "Le Village a eu à répondre à beaucoup de demandes. Il y a un truc qu'on n'arrive pas à éradiquer dans ce pays, c'est la pauvreté. En France aujourd'hui, 12 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté. La demande est grandissante, pour de l'accueil de jour et de l'hébergement d'urgence. Si on avait un peu plus d'humanité, on aurait peut-être un peu moins de pauvres."