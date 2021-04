A Cérences, Maisonneuve Citernes accélère ses investissements grâce au plan de relance

Maisonneuve, le fabricant de citernes et de fûts à bière de Cérences, dans le centre-Manche, a reçu une aide de l'Etat de 400.000 euros, qui va lui faire "gagner un an" sur son plan d'investissement. L'objectif est de réduire le temps de production de chaque citerne.

"Nous sommes aujourd'hui beaucoup plus serein qu'il y a un an, les perspectives sont bonnes". Renaud Sueur, le président d'Arcole Industries, l'actionnaire de l'entreprise Maisonneuve-citernes, a le sourire, en accueillant ce vendredi 30 avril, le préfet de la Manche Gérard Gavory pour une visite de l'usine de Cérences, près de Bréhal.

Le fabricant de citernes, qui emploie 130 salariés, fait partie des six lauréats manchois de l'appel à projets "Soutien à l'investissement industriel dans les territoires" dans le cadre du plan France Relance.

Le préfet de la Manche Gérard Gavory et les députés Bertrand Sorre et Stéphane Travert ont visité les ateliers de Maisonneuve Citernes à Cérences. © Radio France - Lucie THUILLET

L'impact de la crise sanitaire

Repris en 2018 par le groupe Benalu, filiale d'Arcole industrie, l'entreprise Maisonneuve a lancé en 2019 un plan d'investissement pour moderniser ses équipements, son organisation interne et produire plus. "Nous voulons réduire nos délais de fabrication des citernes de 6 à 4 mois", explique le dirigeant Olivier Viard.

Mais la crise sanitaire est passée par là. "L'activité citernes a été un peu moins impactée que celle des fûts de bière mais elle a généré moins de profit. En plus des pertes, nous avions donc moins d'argent que prévu pour les investissements", explique Renaud Sueur, qui a donc tenté de bénéficier du plan de relance.

Atteindre les 250 citernes par an

Pari réussi. L'entreprise a reçu une aide de 400.000 euros, pour un investissement total d'1.250.000 d'euros. "Ca nous fait gagner un an". "Ca nous permet d'accélérer nos investissements de manière à avoir une usine très performante, dès que le marché sera de nouveau porteur, certainement en 2022-2023", ajoute Olivier Viard.

En 2020, l'usine a fabriqué 15% de citernes en moins : 137 sont sorties de l'usine. Elle table sur 180 cette année et plus de 200 en 2022. "Notre objectif à terme est d'atteindre une production annuelle de 250 citernes et un total de 150 salariés"