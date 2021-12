À Céret, le fabricant de jeux en bois Alortujou "en plein rush"

Si vous cherchez des idées de cadeaux à la fois locaux et durables, vous êtes à la bonne adresse ! À Céret, l'entreprise Alortujou est l'une des dernières de France à réaliser des jeux en bois de A à Z. "Clairement, on est en plein rush durant cette période de fêtes !", explique le gérant Grégory Bas.

Tant mieux car ces derniers mois ont été tendus chez Alortujou. L'entreprise catalane a d'abord fait face aux confinements, à l'annulation de nombreux salons et, ces derniers temps aussi, à la pénurie mondiale de bois. "Malgré le fait d'avoir commandé le bois avant la saison d'été, on s'est retrouvé piégé par nos fournisseurs qui, eux-mêmes, n'étaient pas approvisionnés. On a reçu le bois très très tard et du coup, aujourd'hui, on est déjà en rupture sur certains produits. Soit parce que j'ai dû faire de petites séries ou alors parce que je n'ai carrément pas eu le temps de les faire."

Le prix du bois s'étant envolé, Grégory Bas a aussi dû augmenter ses tarifs. "Depuis des années, on maintenait nos prix, mais cette année, on a pas pu faire autrement. Parce que si le prix du bois a augmenté, c'est vrai de l'ensemble des matières premières. Nos produits restent quand même à des prix très abordables pour des jeux faits à la main."