À Cestas, l'entreprise suisse SGS fait "vieillir" les voitures et les vélos électriques

C'est une drôle de visite qui se déroule ce mardi matin à Cestas, dans la métropole de Bordeaux. Celle de l'ambassadeur de Suisse en France, Roberto Balzaretti, qui s'est lancé dans un tour de France en vélo électrique. Baptisé "En route avec la Suisse", il a pour but de visiter les entreprises helvétiques qui travaillent dans le secteur des transports durables. Un parcours qui emmène donc l'ambassadeur en bordure d'A63, pour visiter l'entreprise SGS, dont la spécialité est de faire "vieillir" les transports que vous utilisez.

Des matériaux testés dans des conditions extrêmes

C'est en effet un peu ce qu'il se passe dans les 9 000 mètres carré du laboratoire de Cestas, l'un des 33 de SGS en France, entreprise qui a son siège à Genève (d'où cette tournée de l'ambassadeur). Ce laboratoire, spécialisé dans les transports, travaille avec les principaux constructeurs européens qui lui fournissent leurs prototypes pour voir à quoi ils ressembleront dans plusieurs années. "Notre spécialité, c'est de faire vieillir les pièces et les équipements, souvent électriques et électroniques", explique Fabien Friche, le directeur commercial, "pour le secteur automobile principalement, mais aussi pour le secteur médical ou celui du packaging par exemple."

Concrètement, les machines de SGS testent la résistance des matériaux utilisés par les constructeurs. "On leur fait suivre des cycles climatiques par exemple, où on va monter à plus de 100°C et à l'inverse, refroidir jusqu'à -70°C pour les conditions les plus extrêmes", détaille encore Fabien Friche. Le laboratoire de Cestas possède également le plus gros parc de machines à ultraviolets d'Europe, qui permet de se faire une idée de la résistance des pièces exposées au soleil pendant des dizaines d'années. Les tests réalisés donnent des éléments aux constructeurs pour savoir s'il faut retravailler leurs rétroviseurs, tableaux électriques ou même tapis de sol.

Les transports électriques, un secteur en développement

Depuis deux ans, l'entreprise consacre également 20% de ses tests aux moyens de transports électriques, à la demande des constructeurs. "On a développé un laboratoire avec une dizaine de vibrateurs, dont un d'une force de 89 kilonewton", qui permet de "faire vibrer et de tester des pièces électriques" notamment pour les voitures, raconte Fabien Friche. Cela permet de "reproduire les sollicitations que les pièces vont subir en conduite", sur la batterie par exemple. SGS travaille également sur les vélos électriques, en réalisant "des simulations environnementales, climatiques, de corrosion et de vibration".

Enfin, le laboratoire s'intéresse aussi à l'hydrogène, plus précisément à"l'hydrogène embarqué pour la qualification des matériaux, des structures" et propose "conseil, prélèvement et analyse des gaz hydrogène. Donc ça nous permet d'avoir une offre assez complète", conclut Fabien Friche

