Chabeuil, France

A peine entrée dans l'atelier, une odeur très spéciale prend le nez. Une odeur de bois et de colle. Ici, on ponce, découpe et vernie. Comme si c'était de la haute-couture, chaque ski est bichonné par deux passionnés. Olivier a fondé l'entreprise il y a une vingtaine d'année : "Il n’y pas de machines numériques sauf pour poncer le bois. C’est comme un meuble Ikea et un meuble de menuisier, on voit la différence. Pour nos skis, c’est pareil."

Il faut une trentaine d'heure à Olivier pour fabriquer un ski. Avec son collègue, ils font tout de A à Z, du prototype à la décoration. Ce qui plait beaucoup à Julien, dans l'entreprise depuis moins d'un an : "On fait pratiquement tout à la main, voir un produit brut se transformer et se sublimer au fil des étapes, c’est beau."

Comptez entre 2000 et 3000 euros la paire de ski © Radio France - Victor Vasseur

Des skis très haut de gamme

Ici au pied du Vercors, les collections de skis qui sortent de l'atelier ont des petits noms : Flower, Power, Alpi Rando ou encore Vagabond.

Il faut faire de belles économies pour se payer ces skis : comptez 2000 à 3000 euros la paire. La raison ? Un travail d'artisan, millimétré. Tout est fabriqué, ou presque, à la main. Olivier le répète, "ici les machines n'ont pas remplacé les hommes."

Des premières coupes pour façonner le bois jusqu'au séchage, Olivier et son collègue dans l'atelier passent une trentaine d'heure sur chaque ski.

Julien est l'un des deux salariés de l'entreprise. Il est arrivé il y a moins d'un an chez Bohème. © Radio France - Victor Vasseur

Donner une seconde vie aux skis

Dans cet atelier à Chabeuil, les skis de la marque drômoise sont récupérés et rénovés. Entre les mains d'Olivier, un vieux ski de 6 ans, très abimé. Il arrive d'une boutique de location de Courchevel.

"C’est pour éviter l’obsolescence programmée. On peut redonner vie aux skis, on ne les jette pas à la poubelle. Les grandes marques ayant un temps de production plus court, il est donc plus rapide de fabriquer un nouveau ski, plutôt que de le rénover." Olivier.

Le ski, au tout début de sa fabrication. © Radio France - Victor Vasseur

Olivier et Julien fabrique chaque année près de 300 paires, distribuées en France, mais aussi en Autriche, au Japon et aux Etats Unis.