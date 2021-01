À Chalmazel, tous les espoirs reposent sur les vacances de février

Voir la neige s'accumuler sur les pistes, sans faire tourner la station normalement. C'est tout le paradoxe que vivent de nombreuses stations de skin alpin actuellement, dont celle de Chalmazel (Loire). "On a 30 à 40 centimètres de neige, en plus on fabrique parce que si on ouvre il faut pouvoir assurer les vacances de février", confirme Frédéric Gravier. Et comme l'indique le directeur de la station de Chalmazel, cette neige a attiré du monde pendant les vacances de Noël, mais sans grande rentabilité, contrairement au domaine nordique du col de la Loge, qui vit une saison exceptionnelle.

Le directeur de la station de Chalmazel s'attend à un nouveau report de la réouverture des remontées mécaniques. Copier

"On a eu beaucoup de monde, beaucoup de luge, de gens qui font des raquettes, du ski de randonnée, mais économiquement parlant ça ne représente pas grand chose pour nous", déplore Frédéric Gravier. Le bar et le restaurant sont ouverts en vente à emporter, mais là non plus, cela ne suffit pas à compenser la fermeture des remontées mécaniques.

Rouvrir le 7 janvier, c'était une promesse si la courbe était bonne

Pour sauver la saison, Chalmazel mise tout sur les vacances de février. Le directeur de la station ne croit pas en toute cas à une réouverture dans les prochains jours. Le 11 décembre, le gouvernement avait fixé une date de réouverture des remontées au 7 janvier, "mais c'était une promesse si la courbe était bonne", rappelle Frédéric Gravier, "or elle est plus mauvaise que quand ils ont fermé les stations".

Mardi soir, Santé publique France a annoncé 20 489 nouveaux cas enregistrés au cours des dernières 24 heures. Les chiffres varient beaucoup depuis mi-décembre, oscillant entre 3000 et plus de 21 000 cas, toujours bien loin de l'objectif fixé par le gouvernement de descendre à 5000 cas par jour.