A Chalon-sur-Saône, l'usine International Paper fait travailler six personnes en situation de handicap

A l'occasion de la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées qui débute ce lundi 14 novembre, France Bleu Bourgogne vous emmène dans l'usine de fabrication d'emballages carton, International Paper, situé à Chalon-sur-Saône, en Saône-et-Loire. Depuis un an, le site accueille et fait travailler six personnes en situation de handicap. "Ce sont des personnes atteintes de déficiences mentales légères et suivies en parallèle par l'ESAT L'atelier des PEP, à Virez-le-Grand", explique Marc Garnier, directeur de l'usine. Le petit groupe s'occupe entièrement d'une ligne de production.

Les travailleurs de l'ESAT sont responsables de cette ligne de production © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Les six personnes travaillent presque en totale autonomie. À leurs côtés, il y a quand même Isabelle, monitrice d'atelier et salariée de l'ESAT. "Je suis là pour la partie technique, c'est à dire que je les aide dans leur travail s'ils ont un problème avec une machine ou un produit. Mais je suis aussi un soutien moral pour eux. Il ne faut pas oublier que ce sont des personnes handicapées, qui fatiguent plus rapidement et qui peuvent être plus facilement irritées, tristes ou angoissées. S'il le faut, on prend un petit temps de pause pour en discuter."

Une réinsertion professionnelle et sociale

Parmi ces travailleurs, il y a Emmanuel, très heureux de son quotidien à l'usine. "J'aime tout ce que je fais ici. Mais ce que je préfère surtout, c'est être mélangé aux autres salariés." À ses côtés, sa collègue Najdar acquiesce. Elle aussi, prend très à coeur son travail. "J'aime beaucoup travailler ici. Je vérifie toujours que tout est bien fait. Ça me plait d'avoir des responsabilités."

Une réussite, aussi pour l'usine

"Nous avons à coeur d'inclure tout public, ici, à l'usine, et les travailleurs en situation de handicap en font partie. Au début, nous les chargions de faire des contrôles des emballages puis nous nous sommes dit qu'il fallait essayer de les stimuler encore plus et de pourquoi pas leur confier plus de tâches. Aujourd'hui, ils s'occupent d'une ligne de production et cela se passe très bien. Ils font du bon travail et sont épanouis", confie Marc Garnier.

Défi réussi pour l'usine et l'ESAT : deux des six travailleurs intègreront officiellement l'équipe de salariés en janvier 2023.