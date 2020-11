A Chambéry, "ça fait plaisir de voir les magasins ouverts, on a l'impression de revivre !"

Ghislaine ne voulait pas faire de courses, vraiment, elle passait juste au laboratoire pour récupérer des résultats d'analyses... finalement, elle s'est offert deux heures de shopping dans les rues du centre-ville de Chambéry, animé ce samedi par la réouverture des magasins, après un mois de fermeture. "Je me suis lancée ! Des fringues, du parfum, des crèmes de jour de nuit... il faut que je parte, je pète le budget." Elle s'est laissée porter, et avec le sourire, "ça rouvre, il y a du monde !" Pour Corinne, venue acheter un cadeau qu'elle n'a pas pu faire pendant le confinement, "on a l'impression de revivre, le mot est fort, mais c'est ça!"

Dès le matin, à 9 heures et demi, on a été pris d'assaut - Edwige, du magasin Sergent Major

Les commerçants rencontrés se disent enchantés par l'affluence, pour ce premier jour de réouverture. D'autant plus qu'ils sont autorisés à rester ouverts le dimanche au mois de décembre. Et l'affluence ne devrait pas s'arrêter, "c'est déjà un très gros mois en temps normal. Il y a Noël, les promotions, les ventes privées, les pré-soldes" énumère Edwige, qui tient le magasin Sergent Major près de l'hôtel de ville. Sans oublier le Black Friday, en ce moment.

... et tant pis s'il faut faire la queue devant les différents magasins, autorisés à n'accueillir qu'un client pour 8m² © Radio France - Damien Triomphe

Les magasins rouvrent... et les clients sont au rendez-vous Copier

Et si beaucoup ont opté pour les commandes en ligne pendant le confinement, ils expliquent tous qu'il n'y a rien de comparable. "Vous avez, certes, les clients sur internet. Mais vous avez une clientèle qui n'est pas 'internet', et qui aime cette proximité, le contact, et qui préfère attendre qu'on soit ouvert" décrit Edwige, de chez Sergent Major. Passent dans la rue non loin Salomé et Philippe, qui viennent justement d'acheter des livres dans une boutique qui n'était pas ouverte pendant le confinement. Internet ? Non merci, "on préfère feuilleter avant d'acheter !"

+ 45% de chiffre d'affaire chez Decitre ce samedi

Gros redémarrage aussi à la librairie Decitre de Chambéry. "On est sur une tendance d'à peu près + 45% par rapport au même samedi l'année dernière" présente Alexandre Grelin, le gérant. "On a eu de tout. Mais on voit quand même un bon déferlement d'achats sur les cadeaux de Noël : les coffrets, les beaux livres. On sent quand un vrai engouement et une vrai anticipation des cadeaux" détaille-t-il.

Alexandre Grelin, de la librairie Decitre à Chambéry Copier