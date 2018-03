Chambéry, France

La société "Ravoire" (climatisation-plomberie-sanitaire) a beau être une institution créée en 1989, elle a subi de plein fouet plusieurs chantiers calamiteux et affichait pour 2016 une perte de résultat net de 900 000 euros.

Après un plan de sauvegarde en septembre dernier, la société, qui emploie quarante personnes à Chambéry et sept à Lyon, a été placée en redressement judiciaire depuis le 19 février dernier.

Le tribunal de commerce de Chambéry va trancher le 9 avril.

Les repreneurs ont jusqu’à la fin de la semaine, jusqu'au 25 mars, pour se faire connaître.

Quand les salariés prennent leur destin en main.

D'ores et déjà, seize employés de l’entreprise « Ravoire » ont déposé un dossier d'offre de reprise auprès du tribunal de commerce. Ils ont investi chacun de 1000 à 10 000 euros pour sauver, dans le cadre d'une SCOP, trente des quarante emplois chambériens.

La SCOP (Société coopérative et participative) est régie par des règles précises qui garantissent la transparence des comptes et des prises de décision.

On est une équipe !

Quel que soit le montant mis au pot commun, chaque salarié-actionnaire aura le même poids.

Il n'y a que deux SCOP dans le bâtiment en Savoie (un charpentier et un électricien-plombier). Il n'est pas simple de mettre 16 personnes d'accord, mais on y arrive. L'un d'entre eux sera le futur PDG mais ne prendra aucune décision sans l'aval de ses collègues.

Pour Sonia Andrieux, secrétaire depuis onze ans, "c'est la continuité. On passe tellement de temps ensemble au travail, parfois plus qu'avec nos conjoints. Tout le monde pourra donner son avis. Et surtout, on ne stigmatise pas les collègues. Qu'on soit sur le terrain ou dans les bureaux, on est une équipe !"