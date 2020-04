A Chambéry, la solidarité s'organise pour réduire la fracture numérique qui s'aggrave avec le confinement

Continuité pédagogique, attestation d'autorisation de sortie sur smartphone, télé-travail imposé, visio-conférences, apéros-virtuels... le confinement marque encore plus les différences sociales parl’usage intensif du numérique.

La fracture numérique s’aggrave dans les quartiers qui cumulent déjà les difficultés. Ils sont les oubliés de la "Start Up Nation".

Déjà une problématique avant le confinement

Exemple à "Chambéry-le-Haut", ville dans la ville, quartier de 13.000 habitants, 80 % de logements sociaux, près d’un tiers de chômeurs. Confinés sans tablette ni ordinateur. Sans imprimante.

"La fracture numérique tourne à l’exclusion" déplore Guillaume Holsteyn le directeur du Centre social des Combes. "C'était déjà une problématique avant le confinement. Depuis un mois, presque tout passe par le web, et par les outils du numérique dont beaucoup sont privés."

Dans des familles où on ne maîtrise pas forcément très bien le français, où les parents se sont arrêtés au BEP, la fameuse "continuité pédagogique" est très vite apparue comme un naufrage.

Alors les acteurs sociaux se sont pris en main dès l’annonce du confinement en créant le collectif "Solidarités Chambéry-le-Haut".

La solidarité au pied des immeubles n'est plus possible à cause du confinement - Mohammed Slim

Solidarités Chambéry-le-Haut

Au sein de ce collectif des bonnes volontés, tout le monde prend des nouvelles de tout le monde, des personnes âgées en priorité. Qui est malade ? Qui est "à risque" ? Qui est seul ? Qui a besoin de courses ? C’est l’urgence. Et puis, place aux devoirs des gamins. Comment éviter l’échec scolaire ?

Ensemble à Chambéry-le-Haut - Capture d'écran

Autour du Centre social et de plusieurs associations très actives, gravitent une vingtaine de professionnels et plus d’une centaine de bénévoles - instituteurs, retraités, médecins... De quoi impressionner Mohammed Slim à la tête de Posse 33 , asso de quartier : " Il y a eu une réactivité formidable. Dès le lendemain de l'annonce du confinement."

Comme le dit pudiquement Mohammed, c’est "sans doute un peu plus facile à vivre un confinement dans une maison avec jardin".

Devoirs de classe imprimés et distribués par les associations

Deux jeunes de son association font partie de l’escouade qui tous les jours imprime et distribue dans les boites aux lettres des centaines de pages de devoirs. "On sonne à l'interphone, on demande comment ça va, on prend des nouvelles et on laisse la pile de devoirs à l'entrée." Des instituteurs bénévoles aident au téléphone les élèves qui se noient dans les consignes de l'enseignement à distance.

Les trois-quarts des parents ne disposent pas d’adresse mail. Pas d’ordinateur. "On bidouille, on se débrouille !" résume Mohammed qui œuvre dans le social dans son quartier depuis 25 ans. "Ils n'ont pas d'ordinateur. Ils ont des téléphones. On passe énormément par le téléphone. On a appelé un par un tous nos adhérents. Et on continuerons les jours. On a fait passer des textes par smartphone pour les jeunes qui jouent des pièces de théâtre. Mais c'est sûr que dès qu'on met en place des animations sur Facebook, on se heurte à nouveau à la barrière numérique. On le fait quand même."

Les gamins du quartiers avant le confinement - Mohammed Slim

Une fenêtre numérique pour s'évader des barres d'immeubles

Plus de 250 familles sont suivies de près par le réseau de solidarité, car elles sont totalement "enclavées technologiquement" , déconnectées. Depuis peu, grâce au réseau de solidarité humaine qui vaut bien des réseaux virtuels, on porte à domicile des tablettes numériques et on forme un minimum les familles, avec un protocole sanitaire très strict établi par les médecins bénévoles. Il s'agit d'un test, qui va bien au-delà de l'outil pédagogique.

Quatorze familles sont équipées depuis peu et formées à ces tablettes ou à des ordinateurs portables, venus d'Emmaüs ou d' "Ordi pratique" de l'association " Régie Plus " qui collectent et re-conditionnent de "vieux" outils numériques.

Guillaume Holsteyn le directeur du centre social considère que "les tablettes constituent une aide pédagogique , mais pas seulement. Quand on est confinés les uns sur les autres, dans des logements mal isolés, depuis plusieurs semaines, on a besoin de respirer. Le numérique apporte cette respiration, cette évasion. Tous les jours on propose des recettes de goûter. Et aussi des animations sur Facebook avec des groupes de paroles entre les jeunes et les éducateurs. Et bien sûr les gestes barrières expliqués par des gens du quartier. Cela permet de se reconnecter avec des visages connus, qu'on ne voit plus au quotidien."

➜ L'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques parle d' "illectronisme" .

➜ 17 % de la population française n'a pas d'accès ou ne sait pas utiliser internet.

➜ Un tiers des Français peu ou pas diplômés n'utilise pas internet.

➜ 16 % des foyers modestes n'ont pas accès à internet.