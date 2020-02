A Champigny, un restaurant routier est au bord de la faillite à cause des travaux de Pont-sur-Yonne

Cela fait six semaines que le pont de Pont-sur-Yonne est fermé aux poids lourds. Et l’avenir s’assombrit pour certains commerces du nord de l’Yonne, comme "Les Amis de la route" installé sur la D606 à Champigny. Les camions représentaient 90% de leur chiffre d’affaires.

Champigny, France

La vie d'une entreprise en bonne santé qui risque de se terminer subitement. Maryse Benanoune tient ce restaurant avec son mari, depuis 1994. "Notre travail, c'est avec les routiers", explique la gérante, pendant que son mari dort après avoir veillé toute la nuit.

Des clients fidèles, car le parking était surveillé

"J'ai des fidèles, il y en a qui aiment bien venir ici parce que mon mari est présent toute la nuit. celui qui a un sommeil lourd, il le réveille. Le conducteur prend sa douche le matin, son petit-déjeuner et il part tranquille au travail."

"Avant, il y avait beaucoup de clients" - Antonio, un habitué

Il y a quelques semaines encore, cet établissement familial faisait le plein en semaine confirme Antonio, un habitué : "je voyais qu'avant il y avait beaucoup de clients, surtout le soir dans le parking, c'était plein. Jusqu'à cent camions, et là il n'y a que trois ou quatre camions."

Maryse Benanoune et quelques clients du midi dans son restaurant "Aux amis de la route" à Champigny dans l'Yonne © Radio France - Renaud Candelier

Les restaurateurs voulaient partir en retraite

Le problème, c’est que Malek et Maryse pensaient vendre leur commerce cette année. Impossible sans chiffre d’affaire. "Mon mari a l'âge demander la retraite", raconte la gérante derrière son comptoir en zinc, "il a bientôt 68 ans et on ne peut ni vendre, ni travailler. On risque de fermer un jour ou l'autre, partir les mains vides. On pensait vendre le fonds, ramasser un petit peu (d'argent) et hop. Mais maintenant tout est parti en fumée."

Une demande d'indemnisation

Le couple dit avoir alerté différentes autorités sur le sujet, notamment le conseil départemental, mais n’aurait reçu aucune réponse. "Ce que je souhaite, c'est qu'on nous indemnise au moins les charges", déclare Maryse Benanoune, "on ne demande pas plus".

Les restaurateurs emploient un cuisinier qu’ils craignent de devoir licencier.

Plusieurs autres commerces du secteur estiment avoir perdu du chiffre d’affaire. Le conseil départemental n’a annoncé pour le moment aucune indemnisation pour les commerçants impactés par les travaux du pont de Pont-sur-Yonne.