À Changé, c'est "le coup de feu" au restaurant avant les dîners de Saint Valentin

Ici, chacun tient son rôle "sinon, c'est clairement le bazar" souffle Éric Jouanen entre un coup de fouet dans la sauce pour les morilles et un mouvement de poignet avec la louche de sirop pour les babas au rhum. La Saint-Valentin ne ressemble à aucune autre dans ce restaurant bistronomique de Changé, "La Bastide d'Elva". Au lieu d'une salle comble de 40 couverts, les chaises sont posées sur les tables et les voix résonnent. Pourtant, l'équipe est entièrement mobilisée pour ses clients qui viennent par vague chercher leurs petits plats à emporter.

170 commandes et 4 services

Pour cette Saint-Valentin sans dresser les tables, Éric et sa compagne Patricia Jouanen ont mis les petits plats dans les grands : samoussas crabes ou bœuf, foie gras, poisson saint-pierre sauce champagne, mille feuilles au chocolat ou babas... "de quoi faire plaisir à ceux qu'on espère revoir vite entre nos murs !" 170 clients se sont laissés tenter par ce menu à emporter pour 28 euros.

C'est une bouffée d'air vue la situation actuelle, on ne dira jamais assez merci aux gens qui sont là. - Patricia Jouanen

Depuis le début de la fermeture à cause du coronavirus, le couple d'enregistre que 20% de son chiffre normal. Un succès qui n'est possible que grâce à la mise en place d'un site internet marchand depuis le deuxième confinement et une visibilité sur la plateforme Ma ville Mon shopping : "si on n'avait pas pris ces initiatives, on n'aurait sûrement pas autant de commandes. Les gens nous découvrent ou nous redécouvrent via internet" explique Éric Jouanen.

Les clients viennent récupérer leurs commandes en quatre fois, le samedi et le dimanche 14 février.

En attendant la réouveture...

C'est le cas de Jean-Luc, venu récupérer ses deux repas pour cette fête des amoureux. "J'avais pris mon propre sac, mais c'est tellement bien organisé que je n'ai pas à m'en servir !"

Tout est empaqueté en portions individuelles, on ne peut pas se tromper.

Et si Jean-Luc a prévu le repas pour deux, ce n'est pas le cas de tous les clients venus chercher leur bonheur ici. Comme l'explique bien Éric Jouanen : "Il y a aussi les familles avec enfants, alors parfois les commandes de Saint-Valentin c'est pour trois ou quatre... et puis on lance aussi quelques crêpes et galettes pour faire plaisir dans toutes les situations !"

Pour la préparation, un petit coup au four pour réchauffer : le plus dur sera de trouver de belles assiettes pour mettre en valeur ces plats préparés avec tout l'amour du cuisinier. Jusqu'à ce qu'il puisse enfin accueillir de nouveaux les amateurs de bonne chaire entre ses murs.

Pour la Saint-Valentin, les restaurateurs mettent les bouchées doubles... Copier