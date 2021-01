À Changé, le Cocci Market appréhende le couvre-feu à 18 heures

"Ne nous oubliez pas !", c'est le message qu'a voulu faire passer Paul Monceau, le gérant du Cocci Market de Changé (Mayenne) avant l'entrée en vigueur du couvre-feu à 18 heures ce samedi 16 janvier. Il a posté un message sur la page Facebook de son magasin. Une supérette ouverte depuis moins de 5 mois dans le centre-ville et qui souffre déjà d'une fermeture anticipée à 20 heures depuis plusieurs semaines. "18 heures, c'est un nouveau coup dur" confie le patron qui a dû revoir sa manière de travailler.

La moitié du chiffre d'affaire entre 18 et 21 heures

Sa seule astuce avec ces deux employés : ouvrir tous les matins une heure plus tôt, à 7 heures au lieu de huit.

On veut essayer de dépanner nos clients qui ne pourront pas faire leurs courses après le travail. - Paul Monceau, gérant du Cocci Market

"On est tout de même conscients que les clients du matin tôt, ne sont pas du tout les mêmes que ceux du soir." D'autant plus que chez lui, on vient pour des courses de dépannage. "On imagine et on espère que les gens vont être plus nombreux à venir avant 18 heures, mais on s'est aussi rendus compte qu'il est très difficile d'anticiper les flux de clientèle, même au niveau de nos stocks et de nos commandes."

Et si le gérant ne pense pas recevoir d'aide de l'État vue la jeunesse de son établissement, il voit tout de même le verre à moitié plein : le pire aurait été un troisième confinement.