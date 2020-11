A Changé, Tradition sarthoise renaît de ses cendres dans une boutique provisoire

Près de six mois après l'incendie qui a ravagé ses locaux, la boucherie-charcuterie et traiteur Tradition sarthoise rouvre dans une boutique temporaire, à Changé, mardi 1er décembre 2020. Un local éphémère mais suréquipé.

Un grand magasin tout en longueur, 450 m² d'arrière-boutique et des tonnes de produits locaux. La boucherie-charcuterie éphémère Tradition sarthoise ressemble furieusement à l'ancienne. Elle doit ouvrir le 1er décembre 2020, pile à temps pour les fêtes de fin d'année, près de six mois après l'incendie qui a ravagé ses anciens locaux. Une date symbolique puisque Mickaël Doire avait ouvert sa première boutique un 1er décembre, seize ans auparavant.

Des locaux municipaux

"Dès qu'il y a eu l'incendie, le maire [ndlr. de Changé] m'a dit qu'on allait essayer de trouver une solution au plus vite et au plus juste", se rappelle le gérant de Tradition sarthoise, Mickaël Doire. Son nouveau local se situe 63, rue de la Juiverie, à Changé, à quelques centaines de mètres de l'ancien. Le patron a signé le bail de location avec la municipalité, propriétaire des murs. "Heureusement que la mairie nous donne un coup de main. Si on n'avait pas eu ces locaux, peut-être qu'on n'aurait pas du tout fait d'ouverture provisoire. Ce qui voulait dire rester fermer pendant un an, voire un an et demi."

Dans la boutique, les vitrines réfrigérées seront bientôt remplies de victuailles. © Radio France - Clémentine Sabrié

La boutique éphémère est toute en bois clair avec de grandes vitrines tout du long. "C'était une priorité d'avoir à peu près la même chose qu'avant pour pouvoir présenter le même nombre de produits que d'habitude", précise Mickaël Doire. "Et puis le bois de cette couleur met en valeur nos produits du terroir."

31 Algeco pour la préparation et le stockage

Comme avant, il y aura de la boucherie, de la charcuterie et des plats cuisinés. Tout cela sera préparé dans l'arrière-boutique : des laboratoires et des réfrigérateurs géants, répartis dans 31 Algeco différents. "On a une partie traiteur chaud, traiteur froid, tous nos frigos autour, une partie boucherie, une partie charcuterie, la plonge, une réserve et une pièce pour la vaisselle", décrit Mickaël Doire. Tous les travaux ont été financés par les assurances de l'enseigne.

C'est vraiment agencé de la même manière qu'un magasin qu'on pourrait garder pendant vingt ans

Les labos et les frigos s'enchaînent dans un ordre bien précis dicté par les règles d'hygiène et d'organisation du travail. © Radio France - Clémentine Sabrié

La plonge et la vaisselle sont au cœur de tous les laboratoires pour être accessibles rapidement à tous les salariés. "C'est vraiment agencé de la même manière qu'un magasin qu'on pourrait garder pendant vingt ans", souligne le gérant de Tradition sarthoise. Les Algeco seront retirés lorsque le patron et ses 22 salariés retrouveront leurs locaux face à l'église, dans le courant de l'été 2021.

A ce moment-là, "toutes les hottes, tout le matériel" seront démontés et réinstallés dans les locaux flambant neufs. Il y a, par exemple, des cuiseurs high-tech commandés par tablette pour la partie traiteur.

L'équipe a hâte de reprendre

Il faudra quatre jours de formation aux personnels de Tradition sarthoise pour appréhender leurs nouveaux locaux. Tous sont impatients de reprendre le travail. Les clients habituels ont l'air tout aussi pressé. Sur la page Facebook de Tradition sarthoise, ils commentent : "Nous serons là le 1er décembre", "Vivement le mois de décembre" ou encore "Vite vite vite, enfin". Des mots qui réjouissent Mickaël Doire : "Vu tous les messages de soutien qu'on a eu depuis le début, on pense que nos clients seront là et on sera très contents de les accueillir."