A chaque jour sa manifestation contre la réforme des retraites à Limoges

Limoges, France

Pas de relâche contre la réforme des retraites pour les syndicats à Limoges. Ils ont organisé une nouvelle manifestation ce mercredi. Ils étaient entre 1 000 et 1 200 à se retrouver carrefour Tourny. Des salariés du public et du privé étaient dans le cortège, mais aussi des gilets jaunes, des retraités et quelques étudiants. Notamment Alexandre pour qui les jeunes doivent se mobiliser également contre cette réforme :"Il y a eu une période de partielles. Là, il va y avoir des assemblées générales à la FAC. J'espère que ça va prendre petit à petit. Mais c'est vrai qu'on pourrait être plus."

Dépôt d'outils de travail vendredi devant la préfecture

Pour une fois, les manifestants ne se sont pas lancés dans leur habituel tour du centre ville. Ils ont pris la direction de Legrand, entreprise à leurs yeux symbolique car membre du CAC40. Devant le siège, des salariés du géant de l'équipement électrique avaient tout préparé. Barbecue ventrèche saucisses et un peu de musique. Une manière différente de se mobiliser selon Bruno, salarié de Legrand et co-secrétaire du syndicat de la métallurgie en Haute-Vienne :"Il faut que ce soit aussi une manifestation un petit peu festive. Pour dire qu'on n'est pas d'accord avec cette retraite à points. Public ou privé, nous sommes tous concernés."

Ce sont les travailleurs qui produisent la richesse

A Limoges, une action originale peut en cacher une autre. Ce jeudi, une nouvelle retraite aux flambeaux va partir du carrefour Tourny à 18h. Et vendredi, un autre rassemblement est prévu au même endroit à partir de 10h30. Les manifestants sont appelés à venir déposer un de leurs outils de travail devant la préfecture explique Nicolas Villa Campa, co-secrétaire de la FSU 87 :"Ça peut-être un micro en ce qui vous concerne, un cahier, un stylo rouge, des clés à molette. A chacun de voir quel outil il peut déposer symboliquement. Le message, c'est que ce sont les travailleurs qui produisent la richesse. Et à un moment, il faut qu'ils retrouvent le bénéfice de leur travail sous forme de salaires et de retraites décentes pour pouvoir vivre correctement."

Mobilisation aussi en Corrèze

Et samedi ? Rebelote ! Une nouvelle manifestation est prévue à Limoges contre la réforme des retraites. Cette fois, le départ sera donné à 15h de la place de la Motte. La mobilisation se poursuit aussi en Corrèze. Ce mercredi, ils étaient environ 200 à Tulle. Et d'autres appels à la manifestation ont été lancés. Ce jeudi, un rassemblement est prévu à 17h devant la gare de Brive et une retraite aux flambeaux va débuter à 18h à Ussel.