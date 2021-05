A Château-Gontier, l'entreprise Le Joint Français se développe avec la construction d'une base logistique

C'est un projet industriel d'envergure pour une entreprise emblématique du département. La communauté de communes du Pays de Château-Gontier va construire, dans la zone artisanale de Bazouges, une plateforme logistique de 4.000 m2 pour Le Joint Français, une société qui travaille pour l'industrie automobile et qui emploie 520 personnes. Le bâtiment pourra, à terme, être agrandi. La direction envisage, par ailleurs, d'installer une unité de production à proximité.

"Avec plus de 2.000 clients, nous travaillons à 80% pour l'automobile et 20 % pour l'industrie" explique la direction de l'entreprise, "cet investissement de la collectivité va nous permettre d'améliorer les conditions de travail de nos salariés et d'être plus réactifs pour servir nos clients. La logistique renforce la production et inversement".