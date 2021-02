À Château-Gontier-sur-Mayenne, des tablettes de chocolat pour soutenir les commerçants

C'est une opération de communication qui a bon goût. La Jeune Chambre de Commerce de la commune de Château-Gontier-sur-Mayenne a lancé une campagne de soutien aux commerçants de moins de 10 salariés. Des tablettes de chocolat sont vendues dans les boutiques afin d'attirer les clients à l'intérieur. Aucun bénéfice n'est prévu sur la vente des tablettes de chocolat.

"On souhaite dynamiser le centre-ville, alors on est venue en soutien aux petits commerçants de Château-Gontier-sur-Mayenne", explique Dorothée Bellanger, la présidente de la Jeune Chambre Economique du Pays de Château-Gontier. "Cette tablette de chocolat, les mayennais peuvent la retrouver dans plus de 120 boutiques".

Campagne de communication pour aider les commerçants locaux de Chateau-Gontier © Radio France - Valentin PLAT

Une tablette de chocolat à 2€ 50

L'objectif n'est pas de faire du bénéfice, mais de soutenir les commerces en ces temps difficiles", exprime Dorothée Bellanger

Dans la tablette de chocolat, pas la peine de chercher le ticket d'or comme dans Charlie et la chocolaterie. À la place, un dépliant répertoriant plus de 250 magasins du pays de Château-Gontier-sur-Mayenne. "Je tiens aussi à remercier Réauté pour les tablettes de chocolat, c'est un gage de qualité", souligne la présidente de la Jeune Chambre de Commerce. De quoi se faire plaisir en faisant du lèche vitrine.