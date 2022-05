À Château-Gontier, une session "Job chef" pour attirer les candidats dans la restauration

Pour attirer de nouveaux candidats et recruter différemment dans le secteur de la restauration, à Château-Gontier-sur-Mayenne, Pôle emploi, la Mission locale, le Département de la Mayenne et le Pays de Château-Gontier organisent, avec plusieurs restaurateurs, sur trois jours, les 4, 5 et 6 mai, une session de découverte de ces métiers intitulée "Job chef". L'objectif est de trouver de nouveaux candidats, dans les cuisines ou en salle car les conséquences de la pandémie sur le secteur sont lourdes. Entre 200 000 et 300 000 offres d'emplois sont non pourvues dans la restauration avec la crainte d'une pénurie historique du personnel cet été.

À Château-Gontier, le restaurant Les 2 M a accueilli ce jeudi 5 mai un stagiaire pour une matinée découverte. Dimitri est second et ce jour-là, c'est lui qui gère l'équipe. "En cuisine, en tout on est huit, sept jours sur sept. On tourne beaucoup, il y a toujours du monde en repos. On a 150 couverts dans la journée puis le week-end, c'est 200, 250 couverts." Comme dans beaucoup de cuisines, ici, on recherche toujours de nouveaux candidats. "C'est surtout en pâtisserie qu'on recherche quelqu'un, et un cuisinier aussi". Le côté positif de cette pénurie, les employés ont l'opportunité de monter en grade plus rapidement.

Le restaurant Les 2 M fait une moyenne de 180 couverts par jours. © Radio France - Aude Lambert

Pour Gabriel Germain, gérant du restaurant, accueillir un stagiaire avec Pôle emploi, c'est une première : "C'est de la découverte pour moi aussi. C'est important de faire ces démarches, de faire des choses comme ça. je pense qu'il faut vraiment casser cette image de métier hyper contraignant. En faisant venir des stagiaires, en leur faisant découvrir le quotidien. Et pour le demandeur d'emploi, cela permet de savoir si la restauration c'est quelque chose qui pourrait l'intéresser." Et un bon moyen aussi de saisir l'ambiance en cuisine.

La troisième et dernière session a lieu vendredi 6 mai. La journée sera consacrée à la pizzeria La Casa et à l’entreprise Convivio, qui gère notamment la restauration collective du lycée Saint-Michel et de l’école Sainte-Ursule.