À Château-l'Évêque comme ailleurs en Dordogne, le chocolat de Pâques est plus cher cette année

Dans le laboratoire de sa pâtisserie-chocolaterie, Jean-Jacques Teillet, chocolatier à Château-l'Évêque près de Périgueux en Dordogne, remplit de chocolat onctueux, des moules aux formes d'œufs, de poules et de lapins. Un geste qu'il répète pendant deux mois avant Pâques, et ce, depuis une cinquantaine d'années maintenant. "Nous travaillons 16 heures par jour en ce moment", témoigne son épouse Nadia, en charge de l'emballage et de la vente des sujets. Des chocolats qui seront vendus plus cher cette année.

Plus 12 à 15% pour le chocolat

Car le chocolat n'échappe pas à l'inflation et à la hausse des coûts des matières premières. "Quand les commerciaux sont passés nous voir au début de l'année, raconte Jean-Jacques Teillet*, la première chose a été de nous souhaiter la bonne année, avant d'ajouter que le chocolat avait augmenté de 12 à 15%. Et ce n'est pas tout, car les emballages, cartons et plastiques ont eux pris 35% d'augmentation. Le prix du chocolat sera donc en hausse cette année, chez les artisans comme dans les grandes surfaces, c'est inévitable".*

Une hausse qui a des conséquences sur les habitudes des clients, constate Nadia Teillet, qui vend les figurines dans la boutique. "Cela prend des proportions très importantes, explique-t-elle. "Pour que ce soit un peu moins cher, on propose des sujets un peu plus petits, mais cela reste cher. Le chocolat est quand-même un produit de luxe, reconnaît la commerçante.