À Châteauroux, des femmes entrepreneures récompensées

Si le nombre de femmes chefs d'entreprise progresse en Région Centre Val de Loire, on est encore très loin de la parité. Le chiffre est actuellement de 33 %. Depuis de longues années, l'association France Active intervient dans le cadre du Plan d’Action Régional de l'Entrepreneuriat par les Femmes pour encourager plus de femmes à se lancer en les aidant à lever un certain nombre de freins. Elle gère en particulier la garantie égalité femmes ce qui lui permet de garantir des prêts bancaires à hauteur de 80 % pour des femmes qui créent ou reprennent une entreprise.

Une première à Châteauroux

L'association France Active anime également avec l'appui d'acteurs économiques locaux le concours régional de l'entrepreneuriat par les femmes. L'objectif est de valoriser des parcours de femmes qui ont franchi le pas et qu'elles soient des exemples pour d'autres femmes qui hésitent encore. La remise des prix de la 9e édition de ce concours a lieu ce jeudi 21 septembre à partir de 18 heures à l'amphithéâtre de la cité du numérique à Châteauroux. C'est la première fois qu'elle se déroule dans l'Indre depuis sa création.

L'association a reçu cette année 120 candidatures à l'échelle de la région dont 32 venant du Berry. Six Berrichonnes figurent parmi les quinze lauréates qui seront récompensées dans cinq catégories par des prix allant de 500 à 1 500 euros. Un 16e prix de 1 500 euros récompensera une entrepreneure en situation de handicap et sera remis par l'Agefiph. Un dernier prix dit prix coup de cœur sera décerné par le public.

Avant de recevoir son prix, chacune des lauréates viendra témoigner de son parcours. La cérémonie se déroulera en présence de deux anciennes lauréates : Christelle Petit, directrice de Tivoli initiatives à Bourges et Marion Cabot, directrice de la micro-crèche l'Oustalet à Issoudun. Cette cérémonie est gratuite et ouverte à tous et à toutes. Il est possible de s'inscrire en cliquant sur ce lien .