"C'est essentiel si on veut tenir": Emmaüs ouvre une boutique à Châteauroux

Présidente d'Emmaüs Déols depuis un an, Marie-Noëlle Devaux s'occupe de la caisse de la boutique depuis près de 15 ans et lance un appel aux dons pour relancer l'association

La boutique d'Emmaüs est située rue Lescaroux, à l'angle avec la place Napoléon. Un emplacement en plein centre-ville de Châteauroux qui a été mis à disposition par la mairie. "On bénéficie d'un loyer réduit, on remercie Gil Avérous. C'est lui qui nous a proposé de nous installer à cet endroit", explique Marie-Noëlle Devaux, présidente de la communauté Emmaüs dans l'Indre. Les premiers clients seront accueillis à partir du mardi 23 juin, 14 heures.

Une ouverture en pleine crise économique

Le projet est mûrement réfléchi depuis plusieurs mois. Le confinement a quelque peu retardé sa concrétisation. Mais le contexte actuel justifie encore plus l'ouverture de cette boutique. "Avec la crise économique actuelle, on sent bien que des personnes vont avoir des difficultés. Il y a par exemple les problèmes vécus par les salariés de La Halle. Ces personnes pourront trouver une aide matérielle auprès d'Emmaüs", rappelle Marie-Noëlle Devaux. "On a des personnes qui ont des difficultés financières et qui vont trouver ici de quoi s'habiller pour quelques euros", ajoute-t-elle.

Dans cette boutique spacieuse et très joliment présentée, on peut trouver de nombreuses choses. "On a des bibelots, des livres, des meubles anciens, des bijoux, des vêtements. On a beaucoup de très belles choses. Des entreprises et des particuliers ont fait des dons à la communauté Emmaüs de l'Indre, on les remercie énormément", souligne Colette, bénévole depuis dix ans.

Augmenter les recettes après les pertes liées au confinement

La communauté Emmaüs vit sans aucune subvention. Cela permet d'être indépendant et autonome. Mais le confinement a fragilisé Emmaüs dans l'Indre. 160 000 euros de pertes au total. Cette boutique doit donc permettre de donner plus d'exposition à Emmaüs, d'augmenter les ventes et au final d'avoir des recettes en hausse. "C'est essentiel si on veut tenir. On a 60 adultes et 20 enfants sur les sites de Déols et du Blanc. Il faut pouvoir les nourrir, les rémunérer, les aider à prendre leur envol", insiste Marie-Noëlle Devaux, présidente de la communauté Emmaüs dans l'Indre.

"La boutique est essentielle pour avoir ce petit plus qui va nous permettre de nous en sortir jusqu'à la fin de l'année. On avait un projet immobilier de création d'un nouveau magasin à Déols. Il nous faut trouver 2 millions d'euros mais on n'a plus rien", ajoute Marie-Noëlle Devaux. Emmaüs réitère son appel aux donateurs et aux mécènes. Des bénévoles sont également recherchés.

La boutique sera ouverte du mardi au vendredi de 14h à 18h. Et le samedi de 9h30 à midi et de 14h à 18h.