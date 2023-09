À Châteauroux, la société Espéride met au point des solvants biosourcés pour l'industrie

En 2021, la holding Horisons a racheté la société Discolab située sur la zone de Bitray à Châteauroux dont le nom est devenu Espéride. Ce mot signifie agrumes en grec, des extraits d'agrumes étant utilisés dans certains solvants fabriqués par cette société. Créée en 1993 par Gilles Breuzin, Discolab a été précurseure dans son domaine en mettant au point des produits décapants et dégraissants d'origine végétale destinés à l'industrie.

La plupart des solvants sont dérivés du pétrole brut mais la recherche de produits offrant une alternative a de plus en plus le vent en poupe et répond à une attente des industriels. "Les solvants pétrosourcés n'ont plus bonne presse : ils sont inflammables, dangereux, explosifs, parfois cancérigènes et ils deviennent de plus en plus chers compte tenu de la raréfaction du pétrole alors que les solvants biosourcés n'ont aucun de ces défauts", met en avant Perica Milojic, le directeur général d'Espéride.

Un positionnement 100 % vert

Depuis deux ans, il s'est employé à rationaliser la gamme autour d'une douzaine de solvants et quatre à cinq détergents. Les usages sont très divers. La société castelroussine a par exemple travaillé avec Toyota pour le nettoyage de ses cabines de peinture. Plus généralement, les produits Espéride sont utilisés par les industriels qui emploient de l'huile de découpe. De nouveaux produits ont été conçus pour se positionner sur le secteur de la cosmétique. Un processus de certification Écocert et écolabel est en voie d'achèvement.

Les produits Espéride sont distribués en France, en Belgique et en Suisse par la société Symbiose environnement qui fait également partie de la holding Horisons. La prochaine étape l'an prochain va être la recherche de distributeurs en Pologne, en Angleterre, en Italie et en Espagne. Espéride sera présent du 10 au 12 octobre au salon SEPEM à Angers, un événement professionnel dédié aux filières industrielles.