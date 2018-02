Châteauroux, France

Les commerçants de Châteauroux formés au numérique directement par... Google ! Le géant américain du web organisait deux ateliers ce lundi sur le campus castelroussin à destination des commerçants ou des entrepreneurs berrichons, en partenariat avec la Chambre de Commerce et d'Industrie et avec Châteauroux Métropole.

C'était une première en Berry mais ces formations existent depuis 2012 et sont dispensées dans toute la France. Les équipes de Google France sont parties d'un constat simple : "80% des consommateurs achètent des produits en ligne mais seulement 16% des commerçants vendent en ligne".

Olivier et Victor, formateurs Google, ont eux-mêmes été formés par Google. © Radio France - Adèle Bossard

Au programme ce lundi à Châteauroux, deux ateliers : "Comment augmenter son trafic en magasin ?" le matin et "Comment construire sa marque et raconter une histoire sur Internet ?" l'après-midi. Chacun des deux ateliers de 3 heures a réuni une cinquantaine de personnes.

Plus que d'apprendre à naviguer sur internet, ce que la plupart des commerçants savent aisément faire, il s'agit de leur donner des clés pour utiliser internet comme un outil de vente à part entière. "On est passé de 'qu'est-ce que le digital ?' _à 'j'ai compris que c'était important mais je ne sais pas comment l'utiliser'"_, résume Amandine Guay, responsable des formations chez Google France.

"Google est notre ami, donc si on est encore plus visible sur Google, c'est tant mieux !"

- Claire Tromas, commerçante à Châteauroux

Au programme, des outils et des conseils pour être mieux visible en ligne : créer sa fiche Google My Business, ajouter des photos, des informations, solliciter les avis des clients, répondre aux avis, qu'ils soient positifs ou non... "Google est notre ami, donc si on est encore plus visible sur Google, tant mieux !", ajoute Claire Tromas, qui tient un salon bien-être à Châteauroux.

1300 personnes formées en région Centre

En 6 ans, 120 000 personnes - professionnels et étudiants - ont participé à ces formations Google, dont 1 300 dans la seule région Centre-Val-de-Loire. Ces ateliers séduisent d'autant plus qu'ils sont totalement gratuits, et on y découvre principalement des outils développés par... Google ! Une formation équivalente est également disponible en ligne : g.co/pourlespros.