À Châteauroux, Komlavi Dadzie ouvre une boutique Ma Province

"Cette boutique, c'est un peu une suite logique des choses, le prolongement de la boutique en ligne", explique Komlavi Dadzie, Depuis le 23 septembre, cet entrepreneur né au Togo et arrivé à Châteauroux il y a une vingtaine d'années présente ses produits dans un espace de 80 m2 rue André-Lescaroux à Châteauroux. C'est en 2020, pendant le confinement, qu'il a eu l'idée de créer la marque Ma Province. "C'est arrivé un peu par hasard. Il y a eu un regain d'intérêt pour les produits locaux. J'ai eu l'idée de réaliser des vêtements bio de qualité made in France et plus précisément made in Châteauroux. Je ne connaissais pas du tout le monde du textile. Au début, peu de gens y croyaient", se souvient-il.

Des sweat-shirts made in France aux couleurs du Berry. - Ma Province

Avec des slogans comme "Madame du Berry", "Papa berrichon" ou "Le charme de Châteauroux", les tee-shirts et sweat-shirts Ma Province, disponibles sur son site de vente en ligne , rencontrent rapidement un certain succès localement et hors des frontières du Berry. "Ça a plu dès le départ. Je pense que ça a parlé aux gens le fait de fabriquer des vêtements dans le coin", explique Komlavi Dadzie. Un succès amplifié par les réseaux sociaux et notamment les photos des candidates de Miss France portant ses pulls.

De nouveaux produits

Avec la perspective des JO en 2024, l'idée d'ouvrir une boutique s'est peu à peu imposée. "Il y a un public qui commande moins en ligne, qui a besoin de voir, de toucher les produits pour se rendre compte de la qualité", estime le trentenaire qui voulait ouvrir avant Noël. Le local lui est loué par Châteauroux Métropole. L'entrepreneur en profite pour élargir sa gamme avec des vêtements pour enfants, des casquettes et des tee-shirts de run pour les sportifs. Il a également lancé une série d'illustrations mettant des villes du Berry à l'honneur et qui vont être décliner sous forme de puzzles, de mugs, de housses de coussin et de tote bags.

Dans la boutique on trouve aussi des illustrations mettant en scène des villes du Berry et déclinées sur différents supports. - Ma Province

Si au départ Komlavi Dadzie a travaillé avec des partenaires locaux comme l'atelier de couture de l'association d'insertion Agir à Châteauroux ou Maille Berry à Bouesse pour les pulls, il élargit peu à peu le cercle vers d'autres ateliers en fonction des savoir-faire afin de pouvoir développer de nouveaux supports et assurer des volumes plus importants mais veut conserver le caractère made in France de ses produits.

Il s'est aussi lancé dans un nouveau projet : créer une école-usine au Togo, son pays natal gros producteur de coton, avec le concours de formateurs français. Les premières discussions sont entamées. "Un représentant du gouvernement togolais doit bientôt venir à Châteauroux. C'est un projet qui me tient beaucoup à cœur", conclut-il.