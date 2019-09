À Châteauroux, la FNAC lance sa campagne de recrutement et se prépare à une ouverture en novembre

Châteauroux, France

C'est un chantier que beaucoup de Castelroussins peuvent observer. Depuis quelques semaines, des grillages sont installés au rez-de-chaussée de l'ancien espace culturel Leclerc, rue de La Poste. C'est là qu'un magasin FNAC doit ouvrir dans les prochaines semaines, avant la fin de l'année. L'information avait été révélée par France Bleu Berry.

Une ouverture espérée pour le Black Friday

Le chantier avance bien, confirme le porteur du projet. À tel point qu'une ouverture courant novembre est espérée. "Si tout se passe bien, on ouvrira avant le grand rendez-vous du Black Friday, qui a lieu le 29 novembre", explique Thibault Coquand, directeur général pour le développement des magasins Fnac pour le groupe Sedadi. Le Black Friday puis Noël, cela permettrait au magasin de la FNAC d'avoir un lancement idéal.

L'aménagement du magasin castelroussin prend forme. "Les 2/3 du magasin seront dédiés aux livres, à l'audio, vidéo et musique. Et on a fait le choix de garder une part importante sur les nouvelles technologies : téléphones, objets connectés, ordinateurs, imprimantes", précise Thibault Coquand. Un rayon sera également entièrement dédié à la culture locale : "des livres, de la musique, des films qui sont de la région".

Le recrutement est en cours

Une première session de recrutement est organisée ce mercredi 4 septembre. Il y en aura deux autres dans les prochains jours. Au total, 11 personnes seront embauchées. "On a plus d'une centaine de candidatures. Certaines viennent de loin : de Paris, Montluçon, Vierzon, Bourges... Je suis agréablement surpris de voir tous les retours que l'on a", explique Thibault Coquand, directeur général pour le développement des magasins Fnac pour le groupe Sedadi.

La Fnac aura pour objectif de redynamiser le centre-ville et notamment la rue de La Poste.