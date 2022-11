A Châteauroux, la start-up Replayce cartonne en réparant vos smartphones

Il faut arrêter de jeter les appareils électroniques au moindre pépin**.** Selon une information franceinfo , le gouvernement proposera un « bonus » réparation à partir du 15 décembre. Le forfait de 10 à 45 euros permettra de faire réparer ses appareils électriques et électroniques auprès de professionnels labellisés. À Châteauroux, la chaîne Replayce n’a pas attendu le coup de pouce du gouvernement pour se lancer dans le business. Depuis cinq ans, la start-up berrichonne répare téléphones, tablettes et ordinateurs. Elle rencontre un véritable succès et essaime à travers la France.

« On peut réparer un téléphone pour moins de 50 euros »

Dans son atelier, Romain ne chôme pas. Tournevis à la main, ce réparateur dépanne en moyenne 15 appareils par jour. « Depuis trois ans, le magasin marche en continu. On ne s'ennuie pas, il y a tout le temps du monde, tout le temps des réparations à faire », raconte-t-il.

Les salariés du magasin croulent sous les demandes de réparations © Radio France - Justine Claux

Un engouement pour la réparation qui s’explique notamment par des motivations écologiques. « Les gens viennent parce que c’est écolo et parce qu’ils tiennent à leurs produits. Aujourd’hui, on peut réparer un téléphone pour moins de 50 euros, c’est encourageant », précise Romain. Les petits prix attirent de nombreux clients. Céline, une habituée, vient changer la batterie de son smartphone. « Je me ruine régulièrement ici, plaisante la jeune femme. Acheter un portable, c’est très cher, je préfère le réparer ».

Déjà huit franchises ouvertes

Chaque jour, une vingtaine de clients poussent la porte du magasin. Le succès est tel que depuis l’ouverture de la première boutique à Châteauroux en 2017, la chaîne ne cesse de se développer. « Aujourd’hui, on compte huit franchises et on prévoit d’en ouvrir autant l’année prochaine », explique Sébastien Roy, gérant de Replayce.

La chaîne Replayce compte désormais huit franchises à travers la France © Radio France - Justine Claux

L’entrepreneur vient d’ailleurs de déposer une demande pour obtenir le label QualiRépar. « On espère le décrocher pour donner confiance aux clients », ajoute Sébastien Roy. Pour l'instant, seulement 500 professionnels en France sont labellisés.