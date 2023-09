À Châteauroux, le complexe sportif Les 4 éléments séduit les entreprises

Quatre millions d'euros ont été investis pour transformer l'ancienne usine Auga à l'entrée sud de Châteauroux en un gigantesque complexe de plus de 6000 m2 où l'on peut pratiquer différents sports en intérieur (foot à cinq, padel, squash, badminton), un espace soin et bien-être avec spa privatisable, un salon de coiffure, une salle de séminaire pour les entreprises et un espace de restauration qui peut accueillir une centaine de couverts. Un projet orignal et ambitieux porté par Emmanuel et Christine Denormandie qui ont géré pendant une vingtaine d'année le magasin Jardiland à Cap sud. Leurs deux filles et un gendre sont également associés à ce projet.

Une clientèle de particuliers et d'entreprises

Après de longs mois de travaux, le complexe avait ouvert en février 2020. En mars, la France se retrouvait confinée et l'économie à l'arrêt. "On a très mal démarré : tout était contre nous", reconnaît Emmanuel Denormandie. La page est heureusement tournée. Depuis un an, le complexe fonctionne enfin normalement et gagne chaque mois de nouveaux clients. Les entreprises représentent une part importante de l'activité avec des programmes à la journée qui combinent réunions de travail et moments sportifs et conviviaux propices à la cohésion de groupe. De plus en plus d'enfants viennent également y fêter leur anniversaire le mercredi ou le samedi.

Le complexe comprend une partie bar et restaurant. - Les 4 éléments

De son côté, l'espace restauration rencontre un beau succès avec le midi en semaine une clientèle qui travaille sur la zone de Cap sud toute proche et le soir les sportifs qui, après leur séance, s'y retrouvent autour d'un verre et d'une planche. "Nous avons su lier les compétences de chacun", explique Emmanuel Denormandie. La structure emploie douze personnes.

Depuis l'an dernier, Les 4 éléments accueille la ligue entreprises, un mini-championnat qui se déroule de septembre à décembre et qui est réservé aux salariés des entreprises. Le complexe organise également des tournois loisirs de padel, squash et badminton et même un tournoi officiel de padel. Un volet événementiel que la famille Denormandie souhaite développer. "On a repris une activité normale depuis un an seulement. On progresse mais il faut du temps pour toucher le public. On pense qu'il faut encore compter deux ans pour trouver un rythme de croisière", conclut le gérant.