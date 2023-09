À Châteauroux, le soleil brille pour l'entreprise Berry Solar

Au premier semestre, le nombre d'installations photovoltaïques raccordées au réseau Enedis a fait un bond de 36 % en France. La flambée du prix de l'énergie a conduit de nombreux particuliers à se tourner vers l'auto-consommation. "Nous avons quasiment une à deux demandes par jour", témoigne Alexandre Rivaud. Ce Castelroussin a créé en novembre 2022 avec son associé David Veaux l'entreprise Berry Solar. "Nous étions tous les deux conducteurs de travaux chez EDF-ENR. Certains dossiers étaient refusés car ils nécessitaient des travaux soit électriques, soit sur la toiture. On s'est dit : pourquoi pas se lancer ?", se souvient-il.

Trois installations en moyenne par semaine

Les deux associés ont débuté tous les deux mais face à la demande, ils ont rapidement recruté une première équipe de trois poseurs et s'apprêtent à en recruter une seconde. Berry Solar tourne au rythme de trois installations en moyenne par semaine, soit pour ses propres clients, soit comme sous-traitant pour le groupe Eiffage. Elle intervient essentiellement dans l'Indre, le Cher et le Loir-et-Cher mais aussi parfois plus loin.

Si le Berry est suffisamment ensoleillé pour produire de l'électricité, certaines conditions sont toutefois à respecter comme l'orientation sud-est/sud-ouest de la toiture ou le fait qu'elle ne soit pas ombragée par des arbres. L'investissement, lui, reste assez conséquent au départ "mais il est très vite amorti grâce à l'auto-consommation", assure Alexandre Rivaud. Il faut compter sept ans pour amortir ce type d'installation. "Nous venons par exemple d'équiper un gîte à Cluis dont la facture d'électricité avait doublé en l'espace de quelques mois", poursuit-il.

Et le secteur du photovoltaïque devrait fortement se développer dans les prochaines années. "Avec l'augmentation du prix et le manque d'électricité, les gens vont devoir produire de plus en plus leur propre énergie", estime Alexandre Rivaud. Berry Solar se projette dans l'avenir avec un objectif de cinq à six équipes de poseurs d'ici deux à trois ans et une zone de chalandise plus grande, entre 200 et 300 km autour de Châteauroux.