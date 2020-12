A Châteauroux, les projets de chantiers BTP maintenus malgré la crise

Rassurer les professionnels du BTP, tel est l'objectif du maire de Châteauroux, Gil Avérous. Ce mardi, dans la salle du conseil municipal, il accueillait le président de région, François Bonneau, le préfet Thierry Bonnier, les dirigeants des bailleurs Scalis et OPHAC ainsi que les représentants de la profession. Tous ont signé une charte confirmant que les travaux prévus pour l'année 2021 seraient bel et bien réalisés, malgré la crise sanitaire et économique. Pour la ville et l'agglomération de Châteauroux, cela représente un total de 36 opérations et un investissement de 16 millions d'euros.

La requalification urbaine des quartiers va se poursuivre

Parmi ces projets, beaucoup font partie du programme de requalification urbaine du quartier St-Jean. Le directeur de la Scalis, Alain Chevolleau indique que son budget dépassera les trente millions d'euros l'année prochaine : "On va démolir 800 logements et en reconstruire 300, à Châteauroux mais aussi à Déols, Ardentes et au Poinçonnet. La demande sera un peu plus forte, ça n'est pas plus mal".

Président de la fédération du bâtiment dans l'Indre, Pascal Ducrot se réjouit également de l'accord signé. Il souligne que les deux confinements de l'année 2020 ont vidé les carnets de commande et réduit la visibilité des entreprises du secteur.