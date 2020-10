À Châteauroux, malgré la crise, de nouveaux restaurants ouvrent leurs portes

Un restaurant indien, deux kebabs, un restaurant de poissons et fruits de mer, une rotisserie... Depuis le déconfinement, le choix s'est encore plus élargi pour manger dans le centre-ville de Châteauroux. D'autres restaurants ont également été repris. Un dynamisme qui peut surprendre dans un contexte économique très dur. Les bars, restaurants et hôtels sont parmi ceux qui souffrent le plus de cette crise. "Aujourd'hui, on n'a plus de locaux avec cuisine disponibles dans le centre-ville. Les porteurs de projets doivent s'installer dans d'autres endroits et créer leur cuisine, ce qui n'est pas facile", indique Benjamin Losantos, manager du commerce rattaché à la CCI de l'Indre et à Châteauroux Métropole.

Trop de restaurants dans le centre de Châteauroux ?

La mairie de Châteauroux peut proposer des aides pour financer l'installation de nouveaux commerces. "Seulement dans des cas particuliers : quand l'installation se fait dans des locaux vides depuis quelques temps et pour un type de restauration qu'on n'avait pas", précise Benjamin Losantos. Pour une ville de 44 000 habitants, le choix ne manque pas. Est-ce qu'il n'y a pas trop de restaurants à Châteauroux ? Les nouveaux venus n'ont pas hésité un seul instant. "Il n'y aura jamais trop de restaurants. Ça montre que ça booste l'activité d'une ville, c'est forcément positif", estime Morgan Bonnard, gérant de "Né de la mer", restaurant de poissons et fruits de mer. "Il y a beaucoup de concepts : des crêperies, des restaurants de viande, des bistrots. Vous pouvez avoir un menu du jour pour 10 ou 45 euros", ajoute-t-il.

"On a énormément de restaurants dans le centre-ville mais on a aussi une très grande diversité. Et on en a pour toutes les bourses", confirme Benjamin Losantos, manager du commerce. À Châteauroux, dans le centre-ville, 13,5% des locaux commerciaux sont occupés par des restaurants. C'est plus que la moyenne nationale, située entre 9 et 12%. "On a du semi-gastronomique, de la brasserie, de la restauration rapide. Quand on vient pour manger en centre-ville, on sait qu'on aura du choix", détaille-t-il.

Les prochains mois seront déterminants

S'installer ne veut pas dire rester ouvert dans la durée. "Les clients recherchent une cuisine de qualité. Ce sont vraiment les restaurants qui se démarquent sur ce point-là qui pourront fidéliser une clientèle sur le long terme", souligne Benjamin Losantos. Les prochains mois seront déterminants, l'évolution de l'épidémie de Covid-19 également. L'incertitude autour d'une deuxième vague pèse déjà sur l'activité. "On a des annulations. Des clients contaminés ou qui ne préfèrent pas venir. Et puis le nouveau protocole sanitaire est fastidieux", appuie Morgan Bonnard, du restaurant "Né de la mer".

Au-delà de la restauration, l'activité commerciale dans le centre-ville de Châteauroux semble se porter plutôt bien. Le contexte est évidemment difficile mais les commerces résistent. "Depuis début 2020, on a une vingtaine d'ouvertures pour une dizaine de fermetures. Pour le moment, on n'a pas constaté d'effet Covid-19 mais on l'attend dans les prochains mois donc il faut rester prudent", prévient Benjamin Losantos, de la CCI de l'Indre. "Je suis assez confiant pour le centre-ville de Châteauroux. Les deux mois qui sont les plus fréquentés sont octobre et décembre donc ça peut permettre de rebooster la dynamique. On a de belles enseignes qui se sont installées, on a des indépendants motivés donc ça c'est important", conclut-il.