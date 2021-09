A Châteauroux, mobilisation de près de 50 salariés de la protection de l'enfance devant la Préfecture

Une cinquantaine de salariés de la protection de l'enfance s'est mobilisée ce mardi 14 septembre, dans la matinée, devant les grilles de la Préfecture de l'Indre pour dénoncer les conditions d'accueil des jeunes au sein du Foyer de l'enfance Blanche de Fontarce à Châteauroux. Ses agents sont en grève, un mouvement lancé par les syndicats CGT et CFDT.

Le foyer est en sur-effectif depuis près de six mois. Jusqu'à la semaine dernière, 45 jeunes étaient pris en charge pour seulement 36 places. Cela conduit à des conditions d'accueil indignes d'après Isabelle, éducatrice spécialisée dans ce foyer. Elle n'a jamais vu cela en 25 ans de métier.

"On a installé des lits de jeunes dans les couloirs, on a mis des jeunes dans une salle de sport avec aucun rideau. Cela génère des conflits et le principal de notre travail aujourd'hui, c'est la gestion des conflits. On n'a plus le temps de faire notre travail d'éducateur", explique cette éducatrice.

On n'a plus le temps d'accompagner, de soutenir

"Les jeunes n'ont pas besoin de cela. Ils arrivent déjà avec des histoires difficiles, douloureuses et des fois, on a l'impression que c'est plus douloureux encore au Foyer, que les conditions sont plus difficiles que chez eux et on ne peut pas accepter cela. A un moment, il faut que ça bouge", admet Isabelle.

Une délégation a rencontré Marc Fleuret, président du Conseil Départemental de l'Indre ce mardi 14 septembre, à midi, avant une réunion avec la direction du Foyer de l'enfance Blanche de Fontarce. Ils attendent plus de moyens et plus de structures dans l'Indre pour accueillir ces jeunes.