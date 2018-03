Pour permettre aux chômeurs qui cumulent difficultés sociales et professionnelles, le Pôle emploi de Châteauroux organise cette semaine des visites et des ateliers de recrutements avec des entreprises d'insertion professionnelle. Une première.

Aider les demandeurs d'emploi les plus fragilisés à reprendre pied : c'est le but de l'opération, inédite, lancée cette semaine par le Pôle emploi de Châteauroux et une petite dizaine d'entreprises et d'associations d'insertion professionnelle. L'opération s'adresse aux demandeurs d'emploi qui cumulent difficultés sociales et professionnelles.

Épaulés par leurs conseillers Pôle emploi, mini-CV en main, une quarantaine de chômeurs ont visité des structures spécialisées avant de se soumettre à des entretiens de recrutement. Un premier pas pour ces personnes souvent éloignées de l'emploi depuis plusieurs années à l'image de Nicolas, 40 ans, au chômage depuis 10 ans : "j'étais maçon, mais à la suite d'un drame familial, tout a basculé, puis je suis tombé malade. Aujourd'hui je ne peux plus travailler à temps complet pour raisons de santé. Quand je me présente dans des agences d’intérim et que j'explique que je recherche un temps partiel on me répond : on n'a rien pour vous, aurevoir! C'est compliqué."

"Un tremplin pour regagner confiance"

Un contrat un temps partiel de 24 heures par semaine, c'est précisément ce que propose l’Association pour Générer l'Insertion et la Réussite (AGIR), partenaire de Pôle emploi dans cette opération. La structure accueille environ 200 salariés en réinsertion et forme à une dizaine de métiers : la blanchisserie, la vente, la manutention ou encore le tri des déchets au Véti Centre de Déols.

"L'objectif premier c’est de _retrouver un rythme de travail_", explique l'une des conseillères d'insertion, "venir tous les jours, rencontrer des gens, c'est déjà une aide psychologique. On les forme, on les aide à développer leurs compétences. Et puis par la suite on les aide à concrétiser leur projet professionnel." Une étape indispensable pour Véronique, 50 ans, au chômage depuis 6 ans : "ça permet de remettre le pied à l'étrier, c'est un tremplin pour regagner confiance et retrouver un emploi après dans d'autres entreprises."

Au sein de l'association AGIR, environ 30% des salariés en réinsertion retrouvent un emploi, en intérim, CDD ou CDI à l'issue de leur contrat.