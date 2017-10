A Châteauroux, Pyrex reçoit le label Origine France Garantie

L'usine Pyrex de Châteauroux vient de recevoir le label Origine France Garantie. L'entreprise veut ainsi renforcer un peu plus son attractivé auprès du consommateur en France et à l'étranger.

Yves Jégo était à Châteauroux ce jeudi matin pour remettre à l'entreprise Pyrex le label Origine France Garantie. Le député de Seine-et-Marne et ancien secrétaire d'Etat est aussi depuis sa création en 2010 le président de l'Association France Pro qui gère la délivrance de ce label permettant de distinguer les produits dont la fabrication est excusivement réalisé sur le territoire national avec en plus au moins la moitié de ses matières premières produites elles aussi dans l'Hexagone.

Un gage de Qualité plus exigeant que le Made in France

Chez Pyrex installé à Châteauroux depuis 1970 l'affaire a vite été entendue. Depuis 2010 le site castelroussin - qui emploie près de 450 personnes - est le seul au monde à fondre et mouler les 44 millions de pièces en verre boro-silicates produites chaque année par la marque. Un verre composé, à 80%, de sable issu de Fontainebleau. Mais ce label, dont le respect des critères est vérifié par des cabinets spécialisés, vient désormais le garantir auprès du consommateur. Pour Yves Jégo à l'heure ou des voitures de marques françaises sont produites à l'étranger alors que des voitures de marque étrangère sont produites en France ce label vient remettre de la lisibilité pour le consommateur. Par ailleurs ses critères sont beaucoup plus exigeants que le Made in France qui conformément au droit Douanier européen peut-être apposé dès lors que la dernière partie de la production se fait dans les frontières nationales et dont les contrôles sont selon lui inexistants.

Crédibilité renforcée pour Pyrex

La marque Pyrex, elle, trouve dans ce label créé en 2010, un argument commercial supplémentaire auprès de ses consommateurs français mais aussi étrangers. Car Pyrex réalise 85% de son chiffre d'affaires à l'export et, selon José Luis Llaguna, le président du groupe International Cookware propriétaire de Pyrex, la clientèle internationale est elle aussi sensible à une fabrication française, synonyme pour une majorité de consommateurs de qualité. Dans l'Indre une autre grande marque de produits de cuisine, Sitram dont le site de production est basée à Saint-Benoit-du-Sault avait reçu ce label Origine France Garantie en 2015 avant l'obtention d'un autre label, celle d'entreprise du Patrimoine Vivant. Dans le Cher L'entreprise de parquetterie Centre bois Massif basée à Charenton-du-Cher l'avait demandé et obtenu fin 2014. En France, le label valable 3 ans a été décerné, depuis 7 ans, à 600 entreprises et 2000 produits. Jusqu'ici, selon l'association France Pro, 90% des entreprises ont choisi de renouveler leur labellisation au bout de la période de 3 ans.