À Châteauroux, Thoonsen Trading, spécialiste de l'anti-vol, fait un bond de 20 %

Après quinze années passés chez le leader mondial de l'anti-vol, Jacky Thoonsen a créé à Châteauroux en 2004 sa propre société, Thoonsen Trading, profitant de l'émergence de la Chine et de la possibilité d'y faire fabriquer ses produits en grande série. L'entreprise castelroussine est devenue le premier fabricant européen sur ce type de produits destinés à la grande distribution. Elle vend en France et dans une trentaine de pays. Son produit phare, le Cercol, cette bague anti-vol fixée sur le col des bouteilles d'alcool, est son produit phare. Il en écoule plus de 100 000 par mois.

La recrudescence des vols à l'étalage de 14 % en 2022 a entraîné une hausse des commandes. L'entreprise affiche pour l'année 2023 un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros en hausse de 20 %. La multiplication des caisses en libre-service a conduit Thoonsen Trading à innover pour concevoir de nouveaux accessoires anti-vol que le consommateur peut lui-même retirer facilement grâce à une borne qui est intégralement fabriquée à Châteauroux.

Une borne self détacheur permet de retirer soi-même l'anti-vol à cette caisse en libre-service. - Thoonsen Trading

Du mobilier pour magasins

Les anti-vols représentent aujourd'hui 60 % du chiffre d'affaires. Depuis 2015, l'entreprise qui emploie 45 salariés s'est en effet diversifiée. Elle s’est peu à peu tournée vers l’aménagement de magasins (banques d’accueil, meubles de caisses, portillons...) en conservant les mêmes clients. Elle travaille pour de grandes enseignes telles Décathlon, Auchan, Carrefour ou Intermarché.

La société assure la conception au sein de son bureau d'études de ces mobiliers et de plus en plus la fabrication dans ses ateliers à Châteauroux, s’inscrivant ainsi dans une dynamique de réindustrialisation. Le dernier né est un meuble que l'on va trouver à l'entrée des magasins Intermarché et l'on pourra déposer des produits usagés destinés à être recyclés.

L'entreprise fêtera ses vingt ans en 2024.