À Châteauroux, un chocolatier ouvre une boutique rue Lescaroux

En 2022, Thibaut Pinardon quittait la région parisienne pour s'installer à Argenton-sur-Creuse où il passait ses vacances chez ses grands-parents quand il était enfant. À Paris, il a travaillé pour un chocolatier-torréfacteur, Patrice Chapon, qui a été un des premiers chocolatiers en France à développer le concept bean to bar né à San Francisco. "Il s'agit de travailler directement la fève de cacao et de travailler notre propre pâte de cacao en fonction de plusieurs origines de fèves, explique-t-il. Nos palais sont habitués à des chocolats où il y a beaucoup de sucre pour masquer l'amertume des fèves. Je fais déguster des tablettes à 100 % et 70 % de cacao. Un bon chocolat a d'autres choses à offrir que la partie sucrée."

Noël en ligne de mire

Thibault Pinardon est plutôt satisfait de cette première année d'exercice : "Notre concept a reçu un très bon accueil, nous avons déjà des habitués". Et parmi eux des clients qui se déplacent de Châteauroux pour goûter ses tablettes, mousses et bonbons au chocolat. Ils vont désormais pouvoir trouver tous ces produits ainsi que des fèves torréfiées dans une deuxième boutique de 30 m2 que Thibaut Pinardon ouvre ce mercredi 4 octobre au 7 rue André-Lescaroux avec en ligne de mire les fêtes de fin d'année, période de forte activité pour les chocolatiers.

Un chef chocolatier parisien, Jérémy Delafoy, vient de rejoindre l'équipe des Trois Chocolats. "C'était essentiel pour nous de recruter un chef chocolatier pour développer une gamme de produits plus importante, et notamment des pâtes à tartiner, et pour nous permettre d'alimenter potentiellement une deuxième boutique", justifie Thibaut Pinardon. Parallèlement, il a également confié à une étudiante en alternance de s'occuper de la communication sur les réseaux sociaux afin de faire découvrir son savoir-faire et ses nouveautés.

Cette boutique à Châteauroux aura valeur de test. Thibaut Pinardon aimerait en effet ouvrir dans le futur d'autres boutiques dans d'autres villes tout en conservant une totale maîtrise de la production et une certaine proximité. "J'ai à cœur de rester dans le Berry", s'empresse-t-il de préciser.