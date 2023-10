À Châteauroux, un festival autour du monde de l'entreprise

Le salon des savoir-faire et de l'emploi organisé par Châteauroux Métropole à la cité du numérique laisse sa place cette année au festival des compétences et de l'emploi. Ce changement de nom marque le passage à un événement de plus grande envergure. Une décision qui fait suite au succès obtenu l'an dernier et qui a conduit à opter pour un lieu offrant plus d'espace : le parc des expos de Belle Isle. Le festival se déroule sur trois jours, du 3 au 5 octobre 2023. Il réunira un peu de plus de 150 exposants, soit le double de l'an passé : une centaine d'entreprises de différents secteurs, vingt-trois organismes de formation et trente structures d'emploi et d'insertion et partenaires institutionnels.

"Casser le codes"

"Les objectifs, c'est très simple : c'est casser les codes de l'emploi, c'est valoriser les savoir-faire locaux de nos entreprises et susciter des vocations et tout ça sous une forme un peu ludique pour donner envie d'aller au travail", explique Catherine Dupont, vice-présidente de Châteauroux métropole déléguée à l'emploi, à l'artisanat et à l'industrie. En faisant se rencontrer directement personnes à la recherche d'un stage ou d'un emploi et employeurs, l'idée est de faciliter le recrutement. Un bilan a été fait à l'issue du salon l'an passé : sa tenue aurait généré une trentaine de "sorties positives", soit vers un emploi, soit vers une formation.

L'événement est labellisé Terre de Jeux 2024. Un grand stade avec des gradins sera installé au centre de la "bulle". S'y dérouleront des conférences mais également des animations sportives dont un match de football. Au programme de ces trois jours : ateliers à thème, job datings, découverte de métiers, émission de web-TV et échanges sur les différents stands. La Région Centre est présente avec son opération Apprenti’Tour qui vise à faire découvrir l’apprentissage comme voie de formation et de réussite.

Le festival des compétences et de l'emploi est ouvert mardi 3 de 11 h à 18 h et mercredi 4 et jeudi 5 octobre de 10 h à 18 h. Il est ouvert à tous et l'entrée est gratuite.