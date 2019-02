A Châtellerault, après l'Alu, la Fonderie Fonte dans la tourmente!

Alors qu'en début de semaine, le tribunal de commerce de Lyon examinait les offres de reprise de la Fonderie Alu, aujourd'hui on apprend que la Fonderie Fonte demande à être placée en redressement judiciaire.

AT

Châtellerault, France

Dans un communiqué de presse, la CGT de la Fonderie du Poitou Fonte explique :"La direction a réuni les membres du comité d’entreprise ce matin afin d’informer de la situation économique et financière de la société Fonderie du Poitou Fonte. La direction évoque la crise du diesel et la situation géopolitique avec l’Iran, ainsi que l’intransigeance de Renault à ne plus commander les volumes nécessaires de carters assurant le fonctionnement de l’entreprise."

Sur le site d'Ingrandes-sur-Vienne, depuis six mois, la Fonderie Fonte est confrontée à une baisse drastique de ses commandes. Et le syndicat de rappeler :"l'entreprise emploie 408 salariés et a réalisé un chiffre d'affaires de 91 millions d'euros en 2017, produit principalement des blocs moteurs en fonte dont 70% sont destinés aux motorisations diesel".

On le sait, le site est voisin mais indépendant de celui de l'Alu, l'usine Saint-Jean Industries Poitou déjà placée en redressement judiciaire depuis novembre 2018. D'ailleurs Liberty House, principal repreneur de l'Alu serait aussi intéressé pour reprendre la fonte, mais à quel prix?

La direction annonce la mise en cessation de paiement avec un dépôt de dossier au tribunal de commerce de Poitiers le lundi 4 février 2019.