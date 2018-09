120 personnes, des commerçants, des élus et des habitants de la Vienne mais aussi du sud de l'Indre-et-Loire ont manifesté ce lundi après-midi à Châtellerault contre l'ouverture d'un Village des Marques à Sorigny dans le Sud Touraine. Cette zone commerciale est annoncée pour 2021.

L'ouverture de ce Village de marques inquiète les commerçants des communes de la Vienne mais aussi d'Indre-et Loire. Les centres villes sont déjà déserts dans plusieurs communes et il est parfois bien difficile d'y maintenir le petit commerce. A Châtellerault par exemple, l'Etat a débloqué des aides pour aider à la revitalisation du centre-ville et les élus ont prévu des actions pour relancer le commerce local et l'ouverture de cette nouvelle zone commerciale est vécue comme une provocation. Le ministre de la Cohésion du Territoire était venu dans la Vienne au printemps dernier pour annoncer ce soutien financier à 222 villes françaises.

Le projet de Village des Marques a été retoqué mais un recours en justice a été déposé

Soutenu par l'agglomération de Tours, un syndicat mixte veut essayer d'implanter un village des marques à Sorigny dans cette commune du sud de l'Indre et Loire mais il rencontre quelques obstacles. La commission départementale d'aménagement commercial a rendu le 16 juillet dernier un avis défavorable et le dossier est désormais entre les mains de la commission nationale d'aménagement commercial. Le principal investisseur multiplie les recours pour obtenir gain de cause.

Les commerçants mettent la pression

En attendant, les commerçants, les élus et les habitants ont décidé de multiplier les actions et se mobilisent contre l'ouverture de cette zone commerciale qui finirait de les achever. Ils étaient ainsi 120 à manifester en ce lundi après-midi dans les rues de Châtellerault. "On parle de la création de 700 emplois au Village des marques mais combien en moins dans nos communes ? " se demande une élue venue du Nord de la Vienne.